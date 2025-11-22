Suscribirse

Daniel Muñoz volvió al gol con Crystal Palace en la Premier: emotiva dedicatoria a su amigo fallecido

El colombiano anotó a los 63 minutos.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 5:42 p. m.
Daniel Muñoz tras marcar un gol con el Crystal Palaces.
Daniel Muñoz tras marcar un gol con el Crystal Palaces. | Foto: X de @CPFC

El colombiano Daniel Muñoz marcó este sábado, 22 de noviembre, en la victoria de su equipo, Crystal Palace, 2-0 ante Wolverhampton, en una nueva fecha de la Liga Premier de Inglaterra.

Muñoz anotó a los 63 minutos para poner en ventaja a su equipo y luego celebró de forma emotiva, recordando a un amigo muy cercano quien falleció recientemente, hecho por el cual no hizo parte de la convocatoria para el amistoso en el que la Selección Colombia derrotó 3-0 a Australia.

En su celebracón, Múñoz señaló al cielo y luego mostró una camiseta en honor a su amigo, Sebastián Ríos, quien murió tras sufrir pancreatitis, según conoció SEMANA.

El jugador colombiano viajó desde Inglaterra y estuvo en el sepelio de su amigo en días pasados. Los dos se conocieron en el barrio Niquía de Bello, Antioquia.

Daniel Muños y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales.
Daniel Muños y Sebastián Ríos, su entrañable amigo que murió por causas naturales. | Foto: Suministrado a Semana

Daniel Muñoz cierra el 2025 con Selección Colombia

Muñoz no tuvo minutos ante Nueva Zelanda, el pasado 15 de noviembre, en el amistoso que la Selección Colombia ganó por 2-1. Eso quiere decir que se cierra el 2025 para el lateral derecho con La Tricolor.

Daniel fue pieza fundamental para Néstor Lorenzo a lo largo de toda las eliminatorias sudamericanas. Se consolidó como titular y aportó con buenas actuaciones para que el combinado cafetero asistiera a su séptima copa del mundo.

Entre los casi seguros de la Selección Colombia, para el Mundial 2026, está Daniel Muñoz. Ahora, el jugador de 29 años se concentra con Crystal Palace, pues la Premier League no para.

Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés.
Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés. | Foto: Getty Images

De hecho, Daniel ya venía siendo noticia en las últimas horas, pues sus buenas actuaciones a lo largo de esta temporada lo habrían puesto en el radar de equipos como F.C. Barcelona, PSG y hasta Manchester City de Pep Guardiola.

El mercado de invierno asoma en Europa y la gran incógnita es si Daniel Muñoz seguirá en Crystal Palace, equipo donde tiene contrato hasta junio de 2028 y donde ya integra los libros dorados.

Lo cierto es que para Lorenzo y la Selección Colombia es fundamental que Muñoz siga teniendo ruedo en lo que queda de la temporada. Es uno de los mejores en su posición, a nivel mundial, y espera reflejarlo en la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026.

