Gigantes de Premier League preguntan por Daniel Muñoz: se lo quieren quitar a Barcelona y PSG

Daniel Muñoz concentra con Selección Colombia, pero no paran de hablar sobre lo que sería su futuro en cuanto a clubes. Tiene contrato vigente con Crystal Palace, pero sus buenos desempeños allí, y en la Tricolor, lo llevarían a tener mercado fuerte.

De hecho, el periodista Julián Capera dio detalles en su espacio F5 al Mercado de Pases. Se trataría de un listado de equipos que están tras el cafetero y que habrían preguntado, a su círculo cercano, las condiciones.

Barcelona, PSG, Manchester City y Chelsea estarían tras Daniel Muñoz

“Preguntan ustedes por Barcelona, por PSG, por Chelsea. La situación es así: su equipo que lo rodea y asesora, sus representantes, han tenido comunicaciones informarles, es la manera en la que me lo han expresado, con algunos emisarios de esos equipos”, arrancó afirmando Capera.

Luego, añadió: “Con emisarios del Barcelona, que es el equipo al que más bulla se le está haciendo por la publicación de los medios catalanes, sobre todo porque está buscando competencia para Koundé, y también alguna consulta y algún sondeo por parte del PSG por la situación de Hakimi".

“Esta semana ha hablado de la situación Luis Enrique (técnico PSG), le han consultado de la posibilidad de otro lateral por derecha, le han puesto sobre la mesa el nombre de Daniel Muñoz, y dice: ‘no nos cerramos a ningún fichaje, pero nos lo estamos tomando con calma’”, siguió en su relato el periodista.

Finalmente, sentenció: “Hay sondeo y conversaciones informales con gente de Barcelona, con gente del PSG e incluso me suman a esa lista el Chelsea y Manchester City. Propuesta formal por Daniel Muñoz, a hoy 11 de noviembre de 2025, no hay”.

Si Daniel Muñoz llega a Manchester City, Pep Guardiola sería su nuevo entrenador. | Foto: Getty Images

Valor de Daniel Muñoz en el mercado

Daniel Muñoz renovó contrato en Crystal Palace en el pasado mes de abril de 2025. Los londinenses la tienen clara: si el colombiano se va, debería dejarles una importante ganancia porque es uno de los indispensables.

El más reciente contrato que Daniel Muñoz firmó en Crystal Palace va hasta junio de 2028. Así las cosas, si alguno de los clubes que pregunta condiciones por el lateral lo quiere, deberá pagar una alta cifra al cuadro de la capital inglesa.

Transfermarkt reporta que el valor de Daniel Muñoz en el mercado es de 25 millones de euros. Se trata del más alto de su carrera hasta ahora, tomando en cuenta que ha vestido clubes como Atlético Nacional y Genk.

Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés. | Foto: Getty Images