Suscribirse

Deportes

Gigantes de Premier League preguntan por Daniel Muñoz: se lo quieren quitar a Barcelona y PSG

Barcelona y PSG ya estaban en la lista. Sin embargo, otros históricos de Premier League también tendrían en el radar al jugador.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 11:39 p. m.
Vinculan a Daniel Muñoz con varios gigantes de Inglaterra, uno de España y uno de Francia.
Vinculan a Daniel Muñoz con varios gigantes de Inglaterra, uno de España y uno de Francia. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeños: escudos oficiales F.C. Barcelona

Daniel Muñoz concentra con Selección Colombia, pero no paran de hablar sobre lo que sería su futuro en cuanto a clubes. Tiene contrato vigente con Crystal Palace, pero sus buenos desempeños allí, y en la Tricolor, lo llevarían a tener mercado fuerte.

De hecho, el periodista Julián Capera dio detalles en su espacio F5 al Mercado de Pases. Se trataría de un listado de equipos que están tras el cafetero y que habrían preguntado, a su círculo cercano, las condiciones.

Barcelona, PSG, Manchester City y Chelsea estarían tras Daniel Muñoz

“Preguntan ustedes por Barcelona, por PSG, por Chelsea. La situación es así: su equipo que lo rodea y asesora, sus representantes, han tenido comunicaciones informarles, es la manera en la que me lo han expresado, con algunos emisarios de esos equipos”, arrancó afirmando Capera.

Luego, añadió: “Con emisarios del Barcelona, que es el equipo al que más bulla se le está haciendo por la publicación de los medios catalanes, sobre todo porque está buscando competencia para Koundé, y también alguna consulta y algún sondeo por parte del PSG por la situación de Hakimi".

“Esta semana ha hablado de la situación Luis Enrique (técnico PSG), le han consultado de la posibilidad de otro lateral por derecha, le han puesto sobre la mesa el nombre de Daniel Muñoz, y dice: ‘no nos cerramos a ningún fichaje, pero nos lo estamos tomando con calma’”, siguió en su relato el periodista.

Finalmente, sentenció: “Hay sondeo y conversaciones informales con gente de Barcelona, con gente del PSG e incluso me suman a esa lista el Chelsea y Manchester City. Propuesta formal por Daniel Muñoz, a hoy 11 de noviembre de 2025, no hay”.

Si Daniel Muñoz llega a Manchester City, Pep Guardiola sería su nuevo entrenador.
Si Daniel Muñoz llega a Manchester City, Pep Guardiola sería su nuevo entrenador. | Foto: Getty Images

Valor de Daniel Muñoz en el mercado

Daniel Muñoz renovó contrato en Crystal Palace en el pasado mes de abril de 2025. Los londinenses la tienen clara: si el colombiano se va, debería dejarles una importante ganancia porque es uno de los indispensables.

El más reciente contrato que Daniel Muñoz firmó en Crystal Palace va hasta junio de 2028. Así las cosas, si alguno de los clubes que pregunta condiciones por el lateral lo quiere, deberá pagar una alta cifra al cuadro de la capital inglesa.

Transfermarkt reporta que el valor de Daniel Muñoz en el mercado es de 25 millones de euros. Se trata del más alto de su carrera hasta ahora, tomando en cuenta que ha vestido clubes como Atlético Nacional y Genk.

Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés.
Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés. | Foto: Getty Images
Contexto: Ni Luis Díaz ni James Rodríguez: voz autorizada dijo cuál es el futbolista con más garra en Selección Colombia

Las próximas semanas serán claves en cuanto al tema. Incluso, el venidero mercado de invierno terminaría siendo crucial para Muñoz si decide algo nuevo para su carrera deportiva.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terminó reunión de Cambio Radical: esta fue la decisión sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras

2. Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

3. Trump lanza advertencia sobre una posible guerra en medio de tensiones con Venezuela: “será violento”

4. Se reporta al menos un muerto y un herido en Bogotá, en hechos que investigan las autoridades

5. Panamá decomisa alarmante cifra de cocaína proveniente de Colombia: el cargamento tenía como destino EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel muñozSelección ColombiaF.C. Barcelona

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.