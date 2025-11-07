Impacto en el mercado de Europa: Daniel Muñoz sería nuevo socio del Balón de Oro en Francia en el 2026

Pasan los días y Daniel Muñoz calienta lo que sería un cambio de equipo en el próximo mercado de verano en Europa. El lateral colombiano, fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, se mentaliza en retumbar el mercado de pases y su salto se daría directamente a otra potencia.

Actualmente, Daniel Muñoz viste los colores del Crystal Palace de la Premier League y en cada fecha su funcionalidad es de lo más destacado. Orden defensivo y goles en el ataque es su premisa. Su carta de presentación no se hace obsoleta a medida que pasa la temporada, pues su nivel mejora y la velocidad por la banda es prioridad en el club de Londres.

Hace carrera para ser considerado entre los mejores laterales del mundo. Por más que su transferencia aún no se ha dado en los clubes ‘grandes ligas’ de Inglaterra o potencias en Europa, es un nombre muy llamativo entre los especialistas y técnicos. Es más, funciona como opción ‘Low Cost’ en el mercado, pues su pase en Transfermarkt tiene un valor inicial de 25 millones de euros.

Daniel Muñoz durante un partido contra el Brentfort. | Foto: Getty Images via AFP

Aunque el valor estaría pasando a un segundo plano si hablamos del PSG, uno de los equipos más ricos de Europa. El actual campeón de la Champions League quiere dañar los planes del FC Barcelona y en el próximo enero buscaría el fichaje de Daniel Muñoz para clasificar entre las mejores transferencias, según los rumores que llegan desde el ‘Viejo Continente’.

Daniel Muñoz sería nuevo socio del Balón de Oro en el PSG

El portal especializado ‘Fichajes’ lanzó la novedad y el plan que tendría el PSG para la próxima ventana de transferencias. El gigante francés ve en Daniel Muñoz una solución para la banda y podría unirse a los planes ofensivos del técnico Luis Enrique. Cabe recordar que la máxima estrella del parisino es Ousmane Dembelé, actual Balón de Oro y uno de los mejores extremos del mundo.

Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025. | Foto: AFP

Incluso, la posibilidad se hizo más fuerte luego de la lesión de Achraf Hakimi en la Champions League. La baja del marroquí hace pensar en los directivos que el PSG necesita un suplente de lujo y Daniel Muñoz es una opción económica y de mucha rentabilidad en la cancha.

Pantallazo X: @Mercado_Ingles | Foto: Pantallazo X: @Mercado_Ingles