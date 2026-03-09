Daniel Muñoz no salió ileso, pero tampoco afectado de gravedad luego de lo que fue una caída aparatosa el pasado jueves en medio de un partido disputado con Crystal Palace.

Desde el instante en que se le vio ser retirado con uno de sus brazos inmovilizado, el lateral derecho generó preocupación a la Tricolor, que no espera tener lesiones de consideración a tres meses del Mundial 2026.

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Hasta este lunes se pudo saber de manera formal, pero no oficial por parte de Crystal Palace o la Selección Colombia, la gravedad de la lesión para Muñoz.

Fue el periodista Julián Capera, de ESPN, quien dio a conocer reveladora información del caso: “La lesión de Daniel Muñoz no reviste gravedad y no implicó compromiso ligamentario o de huesos”.

Además de eso, también reveló el tiempo de recuperación que podría significarle al jugador esto: “Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días”.

Es decir, que para el próximo 18 de marzo, apróximadamente, Muñoz tendría el alta para poder competir. Néstor Lorenzo debe estar dando por esos días los llamados a los amistosos con Croacia y Francia, lo que abre la puerta a que el lateral no sea baja.

Palace no anticipó lo mejor

Ese jueves que Daniel se lesionó se esperaba algún reporte de parte del club. Quien dio alguna información adicional su el DT, Oliver Glasner.

Este habló sobre la dificultad en el brazo del colombiano en rueda de prensa. Allí, dio cuenta de que no se trataría de algo que se pudiera resolver rápido y que esperaba que “no dure demasiado”.

Daniel Muñoz sufrió lesión en Crystal Palace que lo alejó todo diciembre y buena parte de enero de 2026 Foto: CameraSport via Getty Images

“Era el hombro. Ahora mismo, tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones”, precisó del lugar afectado, así como las primeras decisiones tomadas con Muñoz.

El técnico también dio conocer cuáles fueron las primeras impresiones del futbolista a la interna del camerino: “Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado; ojalá no dure demasiado”.

Una temporada dura para Muñoz

No solo ha sido el brazo lo que le haya cortado la regularidad al lateral en Inglaterra. Hasta hace poco salió de una lesión que lo obligó a pasar por cirugía al término del año anterior.

Dicho problema estaba relacionado con una artroscopia de rodilla, que le significó una limpieza de fragmentos. A lo largo de unos 45 días (6 semanas) no pudo sumar minutos con Palace.

Ahora le aparece este lío con uno brazo que, afortunadamente, no lo sacó sino un par de días y podrá seguir con la preparación óptima para llegar a pleno al Mundial.

En la posición en la que se desempeña Dani está casi que sentenciado quiénes van a ser los que vayan a la Copa del Mundo. Uno será el que milita en Premier League, mientras el otro es el experimentado Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).