Falcao García

Se amplía pesadilla de Falcao García: Millonarios dio nuevo veredicto para Liga BetPlay

A pesar de haber ido a Medellín, el club dio una mala noticia para la afición que lo esperaba volver a ver este martes en El Campín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
9 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay Foto: Colprensa

Desde el pasado 11 de febrero que Radamel Falcao García no juega con Millonarios, luego de sufrir una lesión en el partido ante Águilas Doradas que no lo dejó nisiquiera terminar el primer tiempo.

Para muchos el fin de la espera por volverlo a ver ya había acabado, luego de que se le viese convocado en el partido de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional durante la semana pasada.

Sin embargo, todo parece indicar que dicha maniobra fue una meta estrategia para preocupar a los verdes en Medellín. De cara a un nuevo compromiso por Liga BetPlay, la ausencia del Tigre entre los convocados llama la atención.

Para este martes que se avecina está previsto que Millonarios juegue como local ante Cúcuta Deportivo en el marco de la fecha 10.

A la hora de ir a ver los delanteros que fueron oficializados como convocados en el azul, se pudo ver que el nombre de Falca no estaba allí. La elección de los delanteros de Fabían Bustos se inclinó por Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

¿Qué pasó con Falcao?

Permanece en incógnita saber que ha sucedido con Radamel en Millonarios, dado a que el club no emitió un parte médico para saber si había recaído en la lesión que ya lo aquejaba hace semanas.

Otra de las hipótesis que se manejan, es que, a pesar de haber ido a Medellín, Falcao no estaba recuperado al 100% y por eso no sumó minutos en el certamen internacional.

Radamel Falcao (centro) reclama durante el partido entre Millonarios e Independiente Medellín.
Radamel Falcao no estará ni en el banco de suplentes para el juego ante Cúcuta Deportivo. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

Es más, en declaraciones postvictoria en Medellín, el propio DT dio una opinión de todos sus delanteros, y allí sentenció que García Zárate no estaba a plenitud, por ello prefirió no arriesgarlo.

Será cuestión de esperar que surja mayor información para intentar determinar cuando la afición de Millonarios podrá volver a ver a su ídolo en cancha.

Colgado en Liga BetPlay

En Copa Sudamericana Millonarios sacó lo mejor de sí y dio el mazazo del año a Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Ahora, ese nivel alto de juego lo debe mostrar el embajador en el rentado local, donde se encuentra colgado en sumatoria de puntos y por eso aparece en la casilla 12 de la tabla de posiciones.

En caso de ganarle este martes a Cúcuta en El Campín, la sumatoria de puntos lo haría llegar a la línea de los 14, en la que se encuentra el provisional octavo clasificado, Atlético Bucaramanga.

Con el ánimo por lo alto y mostrando cada vez mejor juego, además de irlo acompañando con resultados, es que el azul se mide a uno de los equipos más modestos de la Liga.

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Cúcuta Deportivo regresa a Bogotá después de muchos años en la ‘B’, con el reto de arañar algo en El Campín. Hasta la fecha 10 es puesto 17, con apenas 6 puntos y la tabla del descenso aquejándolos cada vez que no logran ganar.

