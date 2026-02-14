Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

Radamel Falcao García jugó su primer partido como titular en Millonarios y salió en camilla por una lesión en el posterior de la pierna derecha. Minutos atrás se había presentado un problema similar que sacó de la cancha al argentino Rodrigo Contreras.

Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Justo antes de irse al descanso, Falcao fue a buscar una pelota en velocidad y sintió el pinchazo. Aunque intentó mantenerse dentro de la cancha, pidió atención del cuerpo médico y fue necesario el ingreso de la camilla para ayudarle a salir.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, tuvo que mover el banquillo a raíz de la lesión de sus dos delanteros y modificó el plan de juego para enfrentar a Llaneros en el Estadio El Campín.

Stiven Vega ingresó en lugar de Contreras, mientras que el puesto de Falcao fue cubierto por Jorge Cabezas Hurtado.

Los dos delanteros lesionados

Radamel vio el segundo tiempo desde el banquillo, una imagen que deja buenas expectativas sobre la gravedad de la lesión. El delantero samario se tendrá que someter a exámenes médicos en las próximas horas para conocer el diagnóstico y el tiempo de recuperación.

Millonarios tiene fondo en el armario para reemplazarlo, pero el partido contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana es en un par de semanas y las bajas se le acumulan.

Hace unas horas informaron sobre la lesión de Carlos Darwin Quintero, quien sufrió un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por un buen tiempo.

Además de la preocupación por Falcao, el conjunto embajador también perdió a Rodrigo Contreras. El argentino marcó el gol de la apertura contra Llaneros y venía siendo habitual en el once inicialista de Bustos.

Leonardo Castro tendrá que cargar con la responsabilidad de los goles mientras se recuperan sus compañeros de ataque. El artillero pereirano no ha tenido el mejor arranque de temporada, pero tiene la confianza de la afición para recuperar sus números habituales.

Radamel Falcao García en su llegada al Estadio El Campín. Foto: @MillosFCOficial

Millonarios se recupera

A pesar de la preocupación por las dos lesiones sufridas en el primer tiempo, Millonarios está mostrando síntomas de recuperación en la Liga BetPlay y se acerca sigilosamente al grupo de los ocho.

La mano de Fabián Bustos se ha empezado a ver, sumado al rendimiento individual de varios jugadores importantes para la columna vertebral. El cuadro capitalino llegó a estar en el último lugar de la tabla, pero eso ahora ya hace parte del pasado.

Desde que llegó Bustos sacaron un empate ante Deportivo Cali en Palmaseca, le ganaron a Águilas Doradas y este sábado repitieron con triunfo ante Llaneros.

Millonarios ya superó por puntos a rivales directos como Independiente Santa Fe y Medellín. Ahora le toca mantener esa racha positiva para meterse en la discusión por el ingreso a los playoffs de este primer semestre.