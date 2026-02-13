Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Millonarios confirmó la lesión de Carlos Darwin Quintero: “esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”. Así las cosas, y tratándose de uno de los refuerzos embajadores, será baja en los próximos días.

“Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, reza el comunicado oficial de Millonarios.

"Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación.…"

Carlos Darwin Quintero no está en los convocados de Millonarios

El parte médico de Carlos Darwin Quintero llegó después de que las redes de Millonarios publicaran la lista de convocados para el partido contra Llaneros. Este compromiso se desarrollará el sábado, 14 de febrero, en El Campín y a partir de las 4:30 p.m.

▶️ Esta es la lista de convocados para enfrentar mañana a Llaneros. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/MVIIddBOOl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 14, 2026

Resta esperar el tiempo de ausencia de Carlos Darwin Quintero en Millonarios. Todavía se adapta a la idea de juego del cuadro embajador, aunque sea considerado como uno de los refuerzos más sonoros para este 2026.

¿Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones de Liga BetPlay?

El embajador respira, pues en su último partido, contra Águilas Doradas, sumó el primer triunfo y llegó a cinco puntos de 18 posibles. Se queda en el puesto 16 y el técnico Fabián Bustos empieza a dejar sensaciones distintas.

Millonarios le ganó 1-0 a Águilas Doradas y el gol fue de Radamel Falcao García, otro de los refuerzos estrella del albiazul para este semestre.

El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

El juego entre Llaneros y Millonarios es directo en busca de la octava casilla en la tabla de posiciones. El equipo de la Media Colombia asoma octavo con nueve puntos, es decir que le saca cuatro a los embajadores.

Así Millonarios gane, no podrá entrar aún en zona de clasificación parcial, aunque ya se acercaría significativamente. Además, los albiazules quieren sumar la mayor cantidad de puntos posibles, de cara al mes de marzo, para llegar tranquilos al duelo de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.