Deportes

Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Se trata de uno de los recién llegados a Millonarios para la temporada 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
13 de febrero de 2026, 8:58 p. m.
Nómina de Millonarios para este 2026.
Nómina de Millonarios para este 2026. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Millonarios confirmó la lesión de Carlos Darwin Quintero: “esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”. Así las cosas, y tratándose de uno de los refuerzos embajadores, será baja en los próximos días.

“Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”, reza el comunicado oficial de Millonarios.

Carlos Darwin Quintero no está en los convocados de Millonarios

El parte médico de Carlos Darwin Quintero llegó después de que las redes de Millonarios publicaran la lista de convocados para el partido contra Llaneros. Este compromiso se desarrollará el sábado, 14 de febrero, en El Campín y a partir de las 4:30 p.m.

Resta esperar el tiempo de ausencia de Carlos Darwin Quintero en Millonarios. Todavía se adapta a la idea de juego del cuadro embajador, aunque sea considerado como uno de los refuerzos más sonoros para este 2026.

Deportes

Movimiento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: figura mundialista firmó por cuatro años

Deportes

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

Deportes

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Deportes

El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios empezó a subir y Deportivo Cali se hunde

¿Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones de Liga BetPlay?

El embajador respira, pues en su último partido, contra Águilas Doradas, sumó el primer triunfo y llegó a cinco puntos de 18 posibles. Se queda en el puesto 16 y el técnico Fabián Bustos empieza a dejar sensaciones distintas.

Millonarios le ganó 1-0 a Águilas Doradas y el gol fue de Radamel Falcao García, otro de los refuerzos estrella del albiazul para este semestre.

El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

El juego entre Llaneros y Millonarios es directo en busca de la octava casilla en la tabla de posiciones. El equipo de la Media Colombia asoma octavo con nueve puntos, es decir que le saca cuatro a los embajadores.

Así Millonarios gane, no podrá entrar aún en zona de clasificación parcial, aunque ya se acercaría significativamente. Además, los albiazules quieren sumar la mayor cantidad de puntos posibles, de cara al mes de marzo, para llegar tranquilos al duelo de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

Más de Deportes

Nómina de Millonarios para este 2026.

Dura baja en Millonarios: refuerzo sufrió “esguince de ligamento colateral en la rodilla”

Luis Díaz junto a sus compañeros en Bayern Múnich.

Movimiento en el Bayern Múnich de Luis Díaz: figura mundialista firmó por cuatro años

Jhon Arias como nuevo jugador de Palmeiras de Brasil.

Jhon Arias no se esconde más: lanzó confesión a hinchas de Fluminense tras llegar a Palmeiras

¿Peligra la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia? Desde Argentina revelan detalles.

Revelan el equipo que quiere a Néstor Lorenzo: información impacta en Selección Colombia

Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Noticias Destacadas