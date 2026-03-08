Colombia y su selección ya palpitan lo que será el Mundial 2026. Uno de los grandes temas que llama la atención es el rendimiento de los jugadores a citar, y una posición de gran importancia son los delanteros.

Hasta inicios de marzo, la única ficha que parece estar fija es la de Luis Javier Suárez. Su desempeño en Sporting de Lisboa es de los más altos de todo Europa, con 30 goles anotados.

A la hora de ver posibles opciones para acompañar al samario en la lista es que aparecen los grande líos. Nombres como el de Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán o Jhon Córdoba no viene anotando tantos para ganarse su cupo.

Rafael Santos Borré durante un entrenamiento con la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Néstor Lorenzo tiene una estructura bastante clara de la Tricolor, pero si estos no mejoran y hacen los méritos, puede que piense en otros nombres para ir a la Copa del Mundo.

En Grecia hay uno que no ha estado en los planes, hasta ahora, pero que les viene ganando a Borré y Durán, e iguala con Córdoba. Se habla de Eddie Salcedo, quien a sus 24 años ya pasó por el balompié de Italia y España.

Actualmente el delantero es parte del O. F. I. Creta F. C., de Grecia, donde acumula la nada despreciable cifra de 12 goles y 1 asistencia.

Hace un par de años declaró que tenía ansias de representar al país: “Mi sueño es jugar con la Selección Colombia”, así haya nacido en Italia. Según este “me siento colombiano desde siempre”.

Eddie Salcedo, atacante colomboitaliano que destaca en Europa y sueña con la Selección Colombia Foto: Getty Images

Ad portas de una cita mundialista, y al ver que los atacantes que Colombia habitualmente llama no está en racha, pensar en uno de mejor desempeño no estaría en lo absoluto descabellado.

También es válido la renovación, así como el compromiso de esos jóvenes que, a pesar de no nacer en el país, sí les gustaría representarlo como uno nacido en cualquier región de la nación.

“Mis padres son de Buenaventura, ellos se vinieron en el 2000 para Italia, donde yo nací. Pero todas mis raíces son de allá“, sentenciaba Salcedo en palabras alojadas en AS Colombia.

Números de Salcedo le avalan llamado

A la hora de revisar las estadísticas de los posibles llamados para la Tricolor, en la cima se encuentra Luis Javier Suárez. Dicho goleador de moda supera a cualquiera y garantizaría de alguna manera estar en el listado final.

Luis Javier Suárez se gana el cupo a punta de goles para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Después del samario quien está en un plano más terrenal es Jhon Córdoba. Con 12 goles y 6 asistencias en Krasnodar de Rusia, el atacante podría ser siendo el llamado y hasta titular por el gusto personal de Lorenzo.

Tan solo por detrás de los dos mencionados es que aparece Salcedo. Sus cifras ya dejan atrás a hombres de proceso como ‘Cucho’ Hernández, Jhon Jáder Durán y Rafel Santos Borré.

Quien milita en Real Betis es el que más se acerca al top 3, pero no termina por convencer, pues cuando se pone la camiseta colombiana se ve lejos de lo que es su nivel en su equipo.

Lo de Borré y Durán no llega ni a ser un aporte de 10 intervenciones entre goles y asistencias, lo que los obliga a mejorar si quieren ir al Mundial.