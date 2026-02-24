De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Si hubiera que garantizar el cupo de algún jugador de Selección Colombia a 100 días del Mundial 2026 sería el de Luis Javier Suárez.

Sus goles en Sporting de Lisboa son la mejor carta de presentación para ser considerado por Néstor Lorenzo, al que le da razones para no dejarlo por fuera del certamen a jugarse en Norteamérica.

En el año anterior acabó como el máximo goleador colombiano en todo el mundo. En lo corrido de 2026, sus estadísticas se siguen manteniendo y han llegado hasta los 27 goles, en 36 partidos jugados a lo largo de la campaña.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Recientemente marcó una anotación más, lo que llevó a medios como ‘A Bola’ a emitir un veredicto que llamó poderosamente la atención. “Luis Javier Suárez ya se ubica entre los mejores del siglo XXI en la Liga”, sentenciaron.

Para uno de los portales deportivos de mayor relevancia en Portugal, el trabajo que viene realizando el atacante samario es digno de poner en lo más alto de los últimos 100 años.

Esa opinión desde el país en el que milita hace fuerza para que Lorenzo no piense en ningún otro como su ‘9′ para afrontar la próxima Copa del Mundo. Además de que el nivel de Suárez sí es muy superior en comparación con lo que hacen Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba o Jhon Jáder Durán.

Se ve en el Mundial 2026

Ser tan constante en Sporting le ha permitido a Lucho soñar fuerte con su convocatoria en la lista final. Este sabe que de mantenerse en el nivel que lleva en suelo luso, a Lorenzo no le quedan dudas y lo llevará.

“Sí, estando en un gran club como Sporting, jugando de titular, metiendo goles y dando asistencias, da créditos para seguir yendo a selección”, dice de sus planes para el futuro cercano.

Luis Javier Suárez se lució con un "poker" contra Venezuela. Foto: AFP

Después de que se sortearan los rivales para Colombia, el jugador dio un concepto de los que ya fueron confirmados, entre los que está una potencia como Porugal: “Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos, tenemos partidos complicados”.

Justo del duelo ante el país en el que está radicado puntualizó así: “Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la selección, me toca celebrarlo si ganamos”.

Ese partido mundialista entre Colombia y Portugal se llevará a cabo el 27 de junio, desde las 6:30 p.m. (hora nacional). Dicho duelo está previsto a ser el último de la Tricolor en la fase de grupos, en el que le correspondió ser de la zona K.

