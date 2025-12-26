Deportes

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

El jugador samario ya anticipó lo que buscarán hacer para quedarse con los tres puntos en el cierre de la fase de grupos. En Colombia se espera que sus anhelos se hagan realidad.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de diciembre de 2025, 6:56 p. m.
Luis Javier Suárez podría ir con Colombia al Mundial 2026 para medirse ante Portugal
Luis Javier Suárez podría ir con Colombia al Mundial 2026 para medirse ante Portugal Foto: Getty Images

En Colombia la ilusión se hizo más grande por la próxima Copa del Mundo, luego de que se supiera el pasado 5 de diciembre, que la Tricolor se iba a medir en la fase de grupos a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía.

Dicho juego será el tercero de la primera ronda para el combinado patrio, que aspira llegar a dicho choque de primer nivel ya clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Si bien aún quedan meses se sobra hasta dicho partido, ya se empieza a calentar de manera fuerte la previa. De lado y lado, jugadores, hinchas, así como todos los involucrados, han empezado a palpitar de manera formal el mano a mano inédito que habrá entre las naciones.

Uno que hace muy poco habló al respecto fue Luis Javier Suárez, delantero de Selección Colombia que milita en Portugal. Este ha tenido buenos rendimientos recientes con Sporting de Lisboa, así como en la Tricolor, cuando se fajó una actuación memorable en la última fecha de eliminatorias sudamericanas.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Dicha posibilidad de estar ligado a ambos países, justo antes de la cita orbital, es lo que lo ha hecho ser entrevistado por medios como Record de Portugal, a quienes les contestó por el Portugal vs. Colombia que se avecina.

Atrevido para el mano a mano con Portugal

En su respuesta a lo que prevé será el enfrentamiento con los lusos, Suárez confesó que en el país donde reside ya habla con sus rivales, a quienes les tira atrevidos recados sobre una victoria en favor de Colombia.

“Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos, tenemos partidos complicados”, destaca de las bondades que tiene la Tricolor y lo que será el inicio del Mundial.

Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Posterior a esto, fue que se soltó a hablar del juego que acapara la atención del mundo: “Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal (risas). Van a ser partidos muy bonitos”.

A su vez, dio muestras de la esperanza que tiene de ser citado por Néstor Lorenzo. En la lista final que elija el argentino ve cupo para ir a aportarle a la nación en el choque de lujo que habrá con Portugal.

“Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al Mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la selección, me toca celebrarlo si ganamos”, asevera Lucho.

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

El goleador cree que todo lo que viene haciendo le está dando puntos para poder ser llamado al Mundial: “Sí, estando en un gran club como Sporting, jugando de titular, metiendo goles y dando asistencias, da créditos para seguir yendo a selección”.

“Es una sensación increíble, es un sueño de niño, no solo jugar con la selección o cumplir sueños de cantar el himno, sino de cantar goles y fueron cuatro (recordando el partido con Venezuela). Entonces es la hora que lo sigo disfrutando porque es como la recompensa del trabajo de toda la vida”, completó diciendo, visiblemente emocionado por lo que es su presente deportivo.

