En unos cuantos meses, la Selección Colombia se enfrentará a Portugal en uno de los juegos que parece ser más atractivo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Es un choque que ya cuenta con un morbo importante, luego de que la Tricolor vaya a medirse con Cristiano Ronaldo y la banda de figuras lusas que estos tienen. Además, de se dará, por primera vez, un CR7 vs. James; duelo inédito y años después de que ambos compartieran en Real Madrid.

Portugal será el rival más complicado que enfrente Colombia en la primera fase del Mundial 2026 Foto: Getty / Montaje Semana

Muchos comentarios al respecto de este partido se han generado, entre esos, en las últimas horas salió el de Juan Guillermo Cuadrado, histórico del equipo colombiano y que sabe lo que es vestir la camiseta del equipo nacional.

Este, en una entrevista otorgada a DAZN España, se ha referido a lo que es Cristiano Ronaldo, aun con 40 años de edad y sin estar en la élite hace un par de años.

Al equipo colombiano le dio a entender que no se debían confiar, pues la máxima figura de los portugueses sigue en un momento de carrera alto: “La disciplina con la que siempre vive Cristiano, porque todavía está muy activo Cristiano”.

Recalcando sobre lo que hace destacar al astro del balompié, este volvió a mencionar la palabra que califica de mejor formar a CR7: “disciplina”.

“El talento es muy bueno, pero la disciplina lo vence y él tiene talento y disciplina y por eso ha llegado a ser un jugador icono del mundo”, puntualizó.

Cuadrado asevera que haberse cruzado con el portugués en Juventus, le permitió a este aprender algunos aspectos para seguir llevando su carrera de buena forma, a pesar de tener una edad mayor para la competencia.

“Él tiene el cuidado de cada detalle. Así como lo vi hacer todo eso, trato de aprender“, menciona sobre lo que logró absorber de Cris.

Quepa recordar que desde el pasado 5 de diciembre, cuando la Tricolor conoció su suerte y los rivales que le tocaron en el grupo K, fue que empezó la preparación formal para lo que será la fecha 3 (27 de junio).

Actualidad de Cuadrado

Hoy día Juan Guillermo está en el Pisa, de Italia. Al parecer, este club fue su destino final durante el pasado mercado, pero no la única posibilidad que tuvo para seguir su carrera profesional.

“En España obviamente estuvo la posibilidad, la diferencia es que en España el juego es mucho más técnico, aquí es mucho más táctico”, confesó de la chance de ir a otra liga top.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador del Pisa de Italia. Foto: LightRocket via Getty Images

De acuerdo a este, su determinación por mantenerse en Italia, tuvo que ver mucho con la experiencia de años que ya ha logrado allí al estar en conjuntos como Juventus, Fiorentina, Udinese, entre otros.

“Eso hizo más fácil la decisión de estar aquí en el Pisa, porque ya conocía el campeonato, conocía como se juega la Serie A y fue mucho más fácil tomar la decisión“, sentenció.

De su entrenador, con el que tiene buena relación y confianza, dio a entender que la relación es positiva para aspirar a grandes cosas con un modesto equipo de la Serie A.

“Alberto Gilardino (director técnico del Pisa) tiene un liderazgo muy bonito, siempre tratando de hablar positivamente para el equipo, debemos creer que somos un equipo pequeño y que debemos vivirlo así, pero con mentalidad de un equipo grande”, acabó diciendo.