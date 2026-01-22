Futbolista asegura ser el hermano perdido de Juan Guillermo Cuadrado: “Mi papá fue marido de su mamá”

Juan Guillermo Cuadrado tendría un hermano perdido en el fútbol de Honduras. Aunque la historia permanecía en secreto, el jugador Edwin Solani Solano contó detalles de la conversación que tuvo con Cuadrado sobre el vínculo familiar que los une.

“Fue algo bien curioso, ni yo mismo me lo creía”, indicó Solano en declaraciones para Diez. Todo surgió por el comentario de un tío que viaja regularmente a Colombia y que le comentó sobre la existencia de un lazo entre las dos familias.

“Me dijo: ‘Fíjate que tu papá fue marido de la mamá de Juan Guillermo Cuadrado’. Mi tío, como es bien pajero, yo decía: ‘Está hablando paja’”, agregó el jugador de Olimpia (Honduras).

Solano quedó con la incógnita y un día se lo preguntó de frente a Cuadrado. Según su relato, el destino los encontró en una playa de Curazao cuando el colombiano estaba de vacaciones y el hondureño jugando para su selección.

“Lo miraba y decía: ¿será que le pregunto o me voy a ahuevar?”, contó.

Edwin Solano celebrando un gol con Honduras en la Copa Oro. Foto: Getty Images

Así fue la conversación

Con ganas de conocer la verdad, Solano se le acercó a Juan Guillermo y buscó la respuesta que necesitaba. “Lo vi frente al mar, leyendo un libro, y dije: es ahora o nunca; o me dice que sí o me ahueva”, declaró.

Ahí fue su primer contacto. “Le dije: ‘Juan, ¿cómo estás?’. Y me respondió: ‘Todo bien, panita’”. En ese momento, tomó el valor suficiente: “Fíjese que le quiero hacer una pregunta, mire que yo soy hijo de tal y tal“.

Cuadrado también quedó sorprendido: “¿Es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal?“.

Según este relato, el colombiano cayó en cuenta y recordó con cariño al padre de Edwin Solano. “Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina”, habrían sido las palabras de Cuadrado.

De ahí en adelante, siguieron en contacto por el vínculo familiar que los une y que terminó siendo una coincidencia casi de película.

“Juan se tomó una foto conmigo y se la mandó a su mamá. Él bien amable, humilde y encantado conmigo. Ahí me confesó que mi papá había sido marido de su mamá. Nos agregamos a Instagram, hablamos y todo eso. Es real. Hermanastro, medio hermano, solo que aquel es millonario y yo no”, agregó entre risas.

¿Quién es Edwin Solani Solano?

La carrera futbolística de ambos ha sido muy diferente. Mientras Juan Guillermo Cuadrado se hizo conocido mundialmente por su desempeño en la Juventus, Edwin Solano ha jugado la mayor parte de su vida en Honduras.

La única experiencia internacional que tuvo fue en el Angostura FC de Venezuela. Luego pasó por equipos como Marathon y CD Olimpia, donde juega actualmente.

Al igual que Cuadrado, la principal cualidad de Solano es el desequilibrio por las bandas y cubre la posición de extremo derecho en su club.