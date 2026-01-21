Deportes

Familia colombiana denunció al futbolista Lucas Hernández: lo acusan por dos graves delitos

El campeón del mundo con Francia y actual jugador del París Saint-Germain, enfrenta un lío judicial junto a su esposa Victoria Triay.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 1:46 p. m.
Lucas Hernández fue campeón del mundo con Francia en Rusia-2018.
Lucas Hernández fue campeón del mundo con Francia en Rusia-2018. Foto: Getty Images

Con un valor de mercado de 20 millones de euros, Lucas Hernández es uno de los jugadores más costosos en la plantilla del París Saint-Germain.

En su carrera ha pasado por clubes de primer nivel como Bayern Múnich y Atlético de Madrid, sin contar que se coronó campeón del mundo en Rusia-2018 defendiendo los colores de Francia.

Ahora mismo no está pasando por el mejor momento de su carrera, sin embargo, es uno de los hombres de experiencia que tiene Luis Enrique en la nómina del PSG.

Ese contexto ha hecho que resuene la denuncia que le cayó en las últimas horas. Una familia colombiana acusa a Lucas Hernández por presunta trata de personas y trabajo forzado.

KUWAIT CITY, KUWAIT - JANUARY 7: Lucas Hernandez #21 of Paris Saint-Germain F.C. looks engaged during the LFP Champions Trophy Paris Saint Germain (PSG) Training MD-1 on January 7, 2026, Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kuwait. (Photo by Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images)
Lucas Hernández con la camiseta del París Saint-Germain. Foto: PSG via Getty Images

Todos los detalles de la denuncia

“El jugador y su esposa están acusados ​​de trata de personas y trabajo no declarado por una familia colombiana. Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, un padre, su esposa y sus tres hijos trabajaron para la pareja sin permiso de residencia y con jornadas laborales excesivamente largas", informó Paris Match.

Con el paso de las horas se han ido conociendo más detalles sobre lo sucedido en ese periodo de tiempo.

“Los demandantes son miembros de una familia colombiana que durante más de un año desempeñaron diversos trabajos junto al jugador y su futura esposa, Victoria Triay: guardias de seguridad, personal de limpieza, cocineros y niñeras”, agregó el medio citado.

La Fiscalía de Versalles ya tiene conocimiento del caso, pero todavía no ha dado una respuesta sobre la culpabilidad de Hernández o un posible llamado a declaratoria.

Victoria Triay, la principal señalada

Según el relato, Victoria Triay conoció a una mujer colombiana como enfermera durante un procedimiento médico y a los pocos días le ofreció trabajo en Francia.

La joven ofreció el trabajo de sus hermanos y sus padres para cumplir con todas las labores que necesitaba la pareja Hernández-Triay.

“Llegué sin la documentación en regla. Los documentos aún no estaban preparados. Dijo que estaban hablando con sus abogados para ayudarme, pero nunca se hizo nada”, declaró la demandante a Paris Match.

La familia completa trabajó en Francia hasta noviembre del año pasado, cuando fueron despedidos por una fuerte discusión con la esposa de Lucas Hernández.

La mujer asegura que, a pesar de haber sido despedidos, siguen recibiendo presiones por parte del empleador. “Psicológicamente, no estoy bien. Físicamente tampoco”, apuntó.

“Me siento utilizada, frustrada y maltratada”, agregó en sus cortas declaraciones a la prensa francesa.

Ante todo el revuelo causado por esta noticia, se espera que Lucas Hernández emita un comunicado oficial dando su versión de los hechos y explicando los términos laborales en los que había contratado a la familia de nacionalidad colombiana.

