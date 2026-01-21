Marquinhos revela qué pasó en el camerino del PSG, tras el doblete que Luis Suárez les metió

Luis Javier Suárez tuvo otra noche soñada con el Sporting de Lisboa. El goleador colombiano marcó doblete contra el París Saint-Germain y selló una valiosa victoria para mantenerse con vida en la Champions League.

Los jugadores del PSG salieron con caras largas del Estadio Jose Alvalade y tuvieron una seria conversación al respecto del resultado que se les escapó en el último minuto.

Marquinhos, capitán del conjunto parisino, admitió los errores cometidos dentro de la cancha y aseguró que seguirán trabajando para revertir la situación.

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

“Una derrota inevitablemente trae frustración. Somos competidores, siempre queremos ganar. Es un momento difícil cuando perdemos un partido, pero tenemos suficiente experiencia para procesarlo juntos y pensar realmente en qué necesitamos mejorar“, declaró a los medios franceses.

El defensor brasileño contó lo que pasó en el camerino tras la derrota contra Sporting. “Justo después del partido hablamos, lo analizamos y lo discutimos todos juntos. Creo que tenemos un equipo bastante joven, pero somos conscientes de cómo ganamos el año pasado, y ese es el nivel al que debemos volver", apuntó.

La reflexión de Marquinhos

Luis Javier Suárez fue el artífice de una nueva derrota que deja al PSG en la quinta posición de la tabla y complica su clasificación directa a los octavos de final.

Marquinhos espera que esta caída contra Sporting sea una enseñanza para todos sus compañeros. “Es a través del trabajo duro, la comunicación y la amistad que tenemos en el vestuario que superaremos momentos como este“, aseguró.

“Todavía tenemos todo por jugar en la Champions League, estamos bien posicionados. En la liga estamos luchando por el primer puesto. Es una pena que estemos fuera de la Copa de Francia, pero incluso en momentos difíciles nos reconectamos mentalmente y sabemos que todavía tenemos todo por jugar“, agregó.

El París Saint-Germain ya no se ve con el mismo brillo de la temporada pasada, pero aún tiene camino por delante para recuperar las sensaciones que le permitieron coronarse por primera vez como campeón de Europa.

“Es en momentos como estos que nos cuestionamos para mejorar, y así es como seguiremos adelante. Tenemos un entrenador que es exigente con nosotros y también nos exigimos mucho. Somos competidores, queremos ganar y así seguiremos avanzando“, finalizó Marquinhos.

Las palabras de Marquinhos hicieron mella entre los más jóvenes. Warren Zaire-Emery también habló en zona mixta y expresó su opinión sobre el partido ante Sporting de Lisboa.

“Siempre es frustrante perder un partido cuando has hecho las cosas bien. Pero, como en todos los grandes partidos, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia“, señaló.

Ese segundo gol de Suárez cayó como un balde de agua fría. “Desafortunadamente, ellos crearon cuatro o cinco ocasiones y marcaron dos goles“, dijo Zaire-Emery.

“Siempre es difícil analizar bien un partido justo después de terminar, saber qué hicimos bien y qué no. Siempre hay cosas que corregir y mejorar, y creo que seguirá siendo así esta noche“, concluyó.