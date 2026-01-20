Doblete de Luis Javier Suárez en la Champions League para derrotar al PSG de Dembélé: su talento retumba en Europa

No tiene límite, sigue enfocado a romper los números en Europa y solamente piensa en hacer goles. Seguir llenando la prensa europea de portadas y análisis es lo que está generando este muchacho, que sigue imparable y no le come cuento a las potencias. Ante el PSG no tuvo inconveniente alguno y también le marcó doblete.

Remates contundentes y más que suficientes para retumbar en Europa y seguir potenciando su presencia en la fila de la Selección Colombia. El elegido para reemplazar a Viktor Gyökeres calla a los críticos y se gana más adeptos en Europa en plena recta final hacia el Mundial 2026.

Ese es Luis Javier Suárez, de Santa Marta, de 28 años de edad, que toma carrera hacia su prime en Europa. El momento no puede ser el mejor, en el semestre previo al Mundial 2026 y con la mirada puesta de todo un país por su posible convocatoria a la Selección Colombia. Fue titular ante el PSG y con la 97 en su espalda abrió el marcador al minuto 74 y colocó el segundo antes del final.

Luis Suárez celebra uno de los goles ante el PSG. Foto: Getty Images

En el primer gol, Maxi Araújo levantó un centro ante una defensa del PSG totalmente nerviosa. Tras el rechazo, Geny Calamo estuvo atento para cazar el rebote y lanzó un remate que se estrelló en uno de los jugadores del equipo francés. La pelota tomó trayectoria hacia el sector izquierdo, donde Luis Javier Suárez esperaba sin marca alguna y sin peligro de un fuera de lugar.

Doblete de Luis Javier Suárez ante el PSG

Tomó el balón, sus marcadores no alcanzaron a llegar y, tras la perfecta ubicación, solamente tuvo que perfilar el remate al segundo palo y sentenciar al PSG al 1-0 que ya era crítico.

¡GOL AL VIGENTE CAMPEÓN! El colombiano Luis Suárez tuvo suerte tras un rebote, definió muy bien y marcó el 1-0 de Sporting CP vs. PSG en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jbn1FguXn9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Minutos después, al minuto 79, el armenio Khvicha Kvaratskhelia le estaba salvando la patria al PSG y logró el agónico empate para el 1-1 que parecía era el final en Lisboa, pero nadie contaba con el doblete de Suárez al 90’ para los aplausos.

¡¡BIEN DE GOLEADOR!! EL COLOMBIANO LUIS SUÁREZ CAPTURÓ UN REBOTE Y, DE CABEZA, FIRMÓ EL 2-1 AGÓNICO DE SPORTING CP VS. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YoTwjjjII8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026

Amargo resultado y para nada agradable en Luis Enrique, Dembélé y PSG, que se acerca a los octavos de final de la Champions, pero dejando varias dudas sobre el funcionamiento.