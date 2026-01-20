Deportes

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

Arsenal domina con superioridad el certamen tras siete fechas jugadas. Para este miércoles habrá acción de otros gigantes como Bayern Múnich y Barcelona.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de enero de 2026, 10:36 p. m.
Tabla de posiciones Champions League tras la fecha 7.
Tabla de posiciones Champions League tras la fecha 7. Foto: Getty Images

Siete de siete: embalado en Premier League, Arsenal parece decidido también a ir a por la Champions y este martes derrotó 3-1 al Inter de Milán en San Siro, para seguir dominando el grupo único de la máxima competición europea.

Dominio total de Arsenal en la tabla de posiciones:

Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

El delantero brasileño Gabriel Jesus se erigió como protagonista con un doblete en su segundo partido en esta Champions, tras haber reaparecido en diciembre luego de once meses en el dique seco por una grave lesión de rodilla.

Los Gunners de Mikel Arteta suman 21 puntos de 21 posibles y tienen asegurada su presencia en los octavos de final. Además, con sus 19 goles a favor y solo dos en contra, solo un milagro posibilitaría que el Bayern de Múnich (3º, 15 puntos antes de recibir el miércoles al Union Saint-Gilloise) les arrebatase el primer puesto en el grupo de 36 equipos.

Deportes

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Deportes

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Gente

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

Deportes

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Deportes

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Deportes

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Deportes

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay: Tolima se desquitó con Junior y debutó Luis Fernando Muriel

Deportes

Primera tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l tras Pereira vs. Llaneros y Fortaleza contra Alianza FC

Arsenal sigue imparable tras siete fechas en Champions League
Arsenal sigue imparable tras siete fechas en Champions League Foto: Getty Images

El equipo londinense, que había perdido por la mínima en el Giuseppe Meazza en la pasada edición de la Champions, se mostró superior a un Inter que también lidera en el campeonato italiano, pero que parece haber ido de más a menos en la competición europea, donde comenzó con cuatro victorias seguidas antes de calar en las últimas fechas ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal.

Gabriel Jesus adelantó a los suyos mostrando oportunismo dentro del área para cazar con la puntera un balón en el corazón del área (10′), poco antes de que el centrocampista croata Petar Sucic igualase con un potente disparo que hizo estéril la estirada del arquero internacional español David Raya (18′). Pero el Arsenal no acusó el golpe y de nuevo Gabriel Jesus puso de cabeza el 2-1 (31′) para los suyos al aprovechar un rechace del larguero.

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

El sueco Viktor Gyökeres, que había entrado al terreno de juego pocos minutos antes en sustitución de Gabriel Jesus, estableció el 3-1 definitivo con un derechazo desde la media luna del área.

Así, la recepción en la octava y última fecha al Kairat Almaty se presenta casi como un trámite para un Arsenal que puede permitirse el lujo de dosificar fuerzas tanto en Premier League como en Champions.

Los Nerazzurri deberán vencer en la última fecha ante el Borussia Dortmund en Alemania si quieren evitar el play-off de acceso a octavos.

Manchester City y PSG en la lona, Real Madrid se limpia

Resbalón del Manchester City en Noruega: en la visita al país de su estrella Erling Haaland, el equipo inglés perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, y se complicó el pase directo a los octavos de final.

Pep Guardiola reaccionó así a la derrota del Manchester City contra Bodo/Glimt en Noruega.
Pep Guardiola reaccionó así a la derrota del Manchester City contra Bodo/Glimt en Noruega. Foto: Captura ESPN // The Associated Press (AP)

PSG fue la víctima del colombiano Luis Javier Suárez, quien le marcó dos anotaciones en menos de 20 minutos y le dio a los lusos un triunfo sonoro ante el vigente campeón de la competición por 2-1.

PSG se vio superado por Sporting de Lisboa. Ambos goles fueron del colombiano, Luis Javier Suárez
PSG se vio superado por Sporting de Lisboa. Ambos goles fueron del colombiano, Luis Javier Suárez Foto: Getty Images

Ante Mónaco, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid se sacudió de días complicados con una goleada abultada ante los franceses, que se vieron superados ampliamente con resultado de 6-1.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas