Canal y hora del Bayern Múnich vs. Union St. Gilloise por Champions League en la vuelta de Luis Díaz

Un nuevo desafío para el cuadro rojo se presentará esta semana en Allianz Arena. De ganar, los de Vincent Kompany certificarían aún más su clasificación a la siguiente ronda.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de enero de 2026, 3:17 a. m.
Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026
Luis Díaz reaparecerá en Champions League al inicio de 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Se hizo esperar, pero volvió. En el transcurso de esta semana habrá de nuevo acción en Champions League, con la alegría de ver reaparecer a Luis Díaz, quien dejó atrás lo que fue su sanción impuesta por UEFA de tres partidos, reducida a dos.

En el juego ante Union Saint-Gilloise, se espera que el colombiano reaparezca en la nómina titular en la que no estuvo ante Arsenal y Sporting de Lisboa. Vincent Kompany, al tenerlo a disposición nuevamente, lo alinearía junto a Harry Kane y Michael Olisé en un esquema que ya es habitual.

Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane.
Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane. Foto: Getty Images

Durante el pasado fin de semana, los alemanes jugaron contra su rival de turno por Bundesliga, que fue para esa ocasión Leipzig, al que lograron vencer por 1-5 en condición de visita.

En dicho choque, Lucho fue titular y no marcó, ni tampoco asistió. A pesar de eso, su nivel fue alto al aportar en todas las fases del Bayern, que sigue pegado a la punta de la tabla de posiciones con diferencia amplia sobre su persecutor más cercano, Borussia Dortmund.

Regresa la Champions League: tabla de posiciones, lista de partidos y canal de TV para verlos

Aferrado a la punta de Champions

Para que se acabe la primera fase de la UCL restan dos partidos. Hasta el reinicio de la competencia van seis jornadas, que tienen al Arsenal como el gran líder con puntaje ideal.

En la segunda casilla está Bayern, que cuenta con 15 puntos. Para los alemanes, la única derrota que se ha dado fue justamente ante los de Londres, lo que les dañó el rendimiento perfecto que llevaban hasta ese entonces.

En dicho partido que significó la caída de los de Múnich, Lucho no estuvo por decisión de UEFA, que le hizo pagar una sanción fuerte tras una entrada y la respectiva expulsión en el juego de la fecha 3, ante PSG.

Según el sistema del certamen, los primeros ocho ubicados al término de las ocho fechas iniciales serán los clasificados directos a octavos de final. En este momento, por cómo está la tabla, a los dos primeros los acompañarían PSG, Manchester City, Atalanta, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Esta fecha 7, que se empezará a jugar desde este martes, dejará casi que sentenciados todos los cupos directos, así como los que van a Playoff y también los eliminados.

  • Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise

Hora: 3:00 p. m.

Canal: ESPN y Disney +

Estadio: Allianz Arena

Cabe recordar que en esta fase de liguilla participan 36 equipos, todos con el objetivo de clasificar. De manera directa entran a octavos los ocho primeros; del 9 al 24 van a un repechaje y clasifican ocho tras jugar entre sí en las diferentes llaves que queden establecidas.

Richard Rios of SL Benfica looks on during the Allianz Cup semi-finals match between SL Benfica and SC Braga at Estadio Dr. Magalhaes Pessoa in Leiria, Portugal, on January 7, 2026. (Photo by Rodrigo Moreira/NurPhoto) (Photo by Rodrigo Moreira / NurPhoto via AFP)
Richard Ríos, volante colombiano de Benfica. Foto: NurPhoto via AFP

De ahí para abajo ya la eliminación será una realidad. Richard Ríos, con Benfica, podría ser un colombiano que salga de circulación pronto. Hoy día es puesto 25 y le restan juegos con Juventus, así como con Real Madrid.

En los próximos duelos, el cafetero no estará en las filas de los lusos por una lesión de hombro que sufrió hace poco.

