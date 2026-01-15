Deportes

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

“Hay noticias sobre la lesión de Richard Ríos y no son buenas”: así registra la prensa de Portugal la lesión de Richard Ríos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de enero de 2026, 2:21 a. m.
Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal.
Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal. Foto: Getty Images

No son buenas las noticias para Richard Ríos desde Portugal. El volante colombiano, al servicio de Benfica, salió lesionado el pasado miércoles, 14 de enero de 2026, en el juego ante Porto por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Todo ocurrió sobre los 42′ del primer tiempo. Richard Ríos, titular con Benfica, disputaba un balón con Gabri Veiga de Porto. El choque dejó mal al colombiano, que cayó al suelo con bastantes muestras de dolor en su brazo derecho. Se tocaba el hombro.

“Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros”, anticipaba el técnico de Benfica, José Mourinho, en rueda de prensa post partido ante Porto.

“Hay noticias sobre la lesión de Richard Ríos y no son buenas”

Pero ya este jueves, 15 de enero, horas después de que se diera la lesión de Ríos, la prensa de Portugal entregó información que no tranquiliza en cuanto al volante colombiano. Fijo estará fuera el próximo partido, pero podría ser más, como contó A Bola.

Deportes

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Deportes

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Deportes

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

Deportes

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Deportes

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

Deportes

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

Deportes

Lesión de Richard Ríos en Portugal enciende las alarmas en la Selección Colombia: duro golpe lo sacó en camilla

Deportes

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

“Ya se conoce la lesión del mediocampista Richard Ríos, lesionado y retirado en camilla durante el partido FC Porto-Benfica del miércoles, el jugador colombiano sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho”, escribió el medio referenciado.

Y añaden: “Ríos se perderá definitivamente el partido del sábado contra el Rio Ave y podría no estar disponible para Mourinho en más encuentros. Esto dependerá de la respuesta del jugador al tratamiento y de la evaluación clínica diaria”.

Eso quiere decir que para el juego de Benfica contra Río Ave, este sábado 17 de enero, por la fecha 18 de la Liga de Portugal, Richard Ríos no estará con Benfica. Ahora bien, asoma un juego clave para su equipo y también se desconoce si estará.

¿Cuál es el partido clave de Champions que Richard Ríos se perdería con Benfica?

Puede ser ante Juventus, en Turín, el próximo 21 de enero de 2026. Ese es el siguiente partido de Benfica, luego de Rio Ave. La Vecchia Signora y As Águias se encuentran por la séptima fecha de la Champions League.

José Mourinho actualizó la situación física de Richard Ríos.
José Mourinho, preocupado por la lesión de Richard Ríos. Foto: Getty Images y Captura Sport TV

Ríos, como jugador fundamental en Benfica, deja hueco en el esquema de José Mourinho. Su reemplazo debe ser encontrado lo más rápido posible por parte del histórico entrenador, que busca seguir levantando en las competencias que tiene por delante.

Más de Deportes

Muriel en el entretiempo de Junior vs. Santa Fe.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Junior y Santa Fe juegan la primera final de la Superliga 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Teófilo y Hugo tras marcar los goles en la ida de la Superliga.

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal.

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

La reacción de Luis Díaz al fichaje de Luis Muriel por Junior de Barranquilla.

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Imagen aérea del estadio Metropolitano.

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

Noticias Destacadas