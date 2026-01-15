Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

No son buenas las noticias para Richard Ríos desde Portugal. El volante colombiano, al servicio de Benfica, salió lesionado el pasado miércoles, 14 de enero de 2026, en el juego ante Porto por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Todo ocurrió sobre los 42′ del primer tiempo. Richard Ríos, titular con Benfica, disputaba un balón con Gabri Veiga de Porto. El choque dejó mal al colombiano, que cayó al suelo con bastantes muestras de dolor en su brazo derecho. Se tocaba el hombro.

“Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros”, anticipaba el técnico de Benfica, José Mourinho, en rueda de prensa post partido ante Porto.

“Hay noticias sobre la lesión de Richard Ríos y no son buenas”

Pero ya este jueves, 15 de enero, horas después de que se diera la lesión de Ríos, la prensa de Portugal entregó información que no tranquiliza en cuanto al volante colombiano. Fijo estará fuera el próximo partido, pero podría ser más, como contó A Bola.

“Ya se conoce la lesión del mediocampista Richard Ríos, lesionado y retirado en camilla durante el partido FC Porto-Benfica del miércoles, el jugador colombiano sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho”, escribió el medio referenciado.

Y añaden: “Ríos se perderá definitivamente el partido del sábado contra el Rio Ave y podría no estar disponible para Mourinho en más encuentros. Esto dependerá de la respuesta del jugador al tratamiento y de la evaluación clínica diaria”.

Eso quiere decir que para el juego de Benfica contra Río Ave, este sábado 17 de enero, por la fecha 18 de la Liga de Portugal, Richard Ríos no estará con Benfica. Ahora bien, asoma un juego clave para su equipo y también se desconoce si estará.

¿Cuál es el partido clave de Champions que Richard Ríos se perdería con Benfica?

Puede ser ante Juventus, en Turín, el próximo 21 de enero de 2026. Ese es el siguiente partido de Benfica, luego de Rio Ave. La Vecchia Signora y As Águias se encuentran por la séptima fecha de la Champions League.

José Mourinho, preocupado por la lesión de Richard Ríos. Foto: Getty Images y Captura Sport TV

Ríos, como jugador fundamental en Benfica, deja hueco en el esquema de José Mourinho. Su reemplazo debe ser encontrado lo más rápido posible por parte del histórico entrenador, que busca seguir levantando en las competencias que tiene por delante.