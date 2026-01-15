Deportes

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

El volante colombiano salió entre gritos de dolor durante la semifinal de la Copa de Portugal contra Benfica.

15 de enero de 2026, 12:09 p. m.
José Mourinho actualizó la situación física de Richard Ríos.
José Mourinho actualizó la situación física de Richard Ríos.

José Mourinho, director técnico de Benfica, dio novedades poco alentadoras sobre la lesión de Richard Ríos, quien salió en camilla durante el partido contra Porto por las semifinales de la Copa de Portugal.

Sobre los 44 minutos del primer tiempo, Richard cayó al suelo con evidentes muestras de dolor en el brazo derecho y terminó sustituido por el ucraniano Heorhiy Sudakov.

Mientras se retiraba del campo, el volante antioqueño iba gritando de dolor y dejó imágenes preocupantes para la Selección Colombia faltando pocos meses de cara al Mundial 2026.

Benfica todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de Richard Ríos, sin embargo, Mourinho confirmó que es un problema que lo sacará de las canchas por tiempo considerable.

Las declaraciones de Mourinho

Es una lesión importante, pero un jugador con la mentalidad de Ríos afronta las lesiones de forma diferente a otros”, declaró el estratega portugués en rueda de prensa.

Mourinho agregó que “hay jugadores con este tipo de lesiones que no se lo piensan dos veces y se centran más en el futuro que en el presente. Creo que este es el tipo de jugador que no piensa en el futuro; piensa en ayudar cuando el equipo más lo necesita y el equipo lo necesita mucho en los próximos días”.

Según las palabras del técnico de Benfica, Richard ya venía con molestias desde hace un tiempo y decidió seguir jugando hasta que el cuerpo le dijo basta.

Mourinho descartó desde ya que el colombiano vaya a jugar el próximo partido de la liga portuguesa. “No significa que vaya a jugar contra Rio Ave, sería algo sobrehumano, pero aun así nos ayudará esta temporada. Creo que sí”, sentenció.

Muchos esperaban que Enzo Barrenechea entrara como cambio de Richard Ríos, sin embargo, el elegido fue Sudakov.

Mou explicó las razones de su decisión. “Si el partido requería de Enzo, habría entrado. Pero teníamos el balón, teníamos espacio. El partido exigía más de Sudakov que de Enzo. ¿Podría Sudakov haber sido más incisivo en una situación u otra? Sí, estoy de acuerdo. Pero en el tipo de partido que estábamos jugando, estaba claro que el equipo necesitaba más a Sudakov", analizó.

Jose Mourinho, head coach of SL Benfica, is seen during the press conference after the Portuguese Cup quarter-final match between FC Porto and SL Benfica at Estadio do Dragao in Porto, Portugal, on January 14, 2026. (Photo by Miguel Lemos/NurPhoto via Getty Images)
José Mourinho, DT de Benfica.

Otra decepción en 2026

Benfica venía de caer eliminado en semifinales de la Copa de la Liga Portuguesa y quería sacudirse ante su clásico rival, sin embargo, Porto ganó por la mínima diferencia para aumentar la crisis de las águilas.

Mourinho está tambaleando en su puesto como DT, pues el equipo no termina de engranar y podría sumar otra eliminación este mes en la Champions League.

“Quien juega en el Benfica siempre tiene que darlo todo, siempre hay objetivos que alcanzar. El objetivo ahora es ganar el próximo partido. Pero siempre hay metas. Lo que soy como entrenador, lo que soy como persona… Rendirse, nunca", declaró.

