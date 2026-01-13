Deportes

En 20 años no pasó y Luis Díaz lo logró con Bayern en Bundesliga: inversión del club vale cada centavo

Una gran estadística fue revelada tras el juego del fin de semana ante Wolfsburgo. A fin de temporada, el guajiro podría firmar el mejor año de su historia profesional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de enero de 2026, 8:37 p. m.
Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba.
Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba. Foto: Getty Images

En su primera temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz ha estado a la altura de lo que es uno de los clubes más grandes de Alemania y del mundo.

Durante la antesala de su incorporación a los bávaros hubo muchas dudas sobre si pagar un valor tan alto por un jugador de 27 años, le representaría al cuadro rojo los resultados esperados.

Ha sido el tiempo el que ha venido dando todas las respuestas. A esta altura de la campaña, el guajiro no le pierde pisada a los mejores del plantel. Si con alguno perdiese, es con Harry Kane, quien es el goleador del equipo.

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Más allá de lo que haga el inglés, hay paridad a la hora de enfrentarse en datos con el francés, Michael Olisé, el otro extremo que hace parte del plantel por el costado contrario.

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Deportes

Revuelo en Inglaterra y Colombia tras noble gesto que tuvo Liverpool con Luis Díaz: “Ya pa’ qué”

Deportes

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Deportes

Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Deportes

Así es la nueva camiseta retro de la Selección Colombia inspirada en el Mundial del 90: precio y detalles

Deportes

Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

Deportes

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Deportes

¿Qué canal pasa Colonia vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, por la fecha 17 de la Bundesliga?

Deportes

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

Deportes

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Después del último juego ante Wolfsburgo, a Lucho se le vio empezar el 2026 con una gran estadística que fue relevada luego de asistir por duplicado, además de anotar uno de los tanto de la faena por 8-1.

Según se pudo saber por los datos de Opta Franz: “Luis Díaz ha participado en 17 goles en 15 partidos de la Bundesliga; desde la temporada 2004-05″.

Esto lo que demuestra es que el colombiano pudo romper una marca que no se había podido batir desde hace 20 años. El inglés, Kane, es el único es superarlo y hoy día están juntos en la plantilla de los de Múnich.

“Solo Harry Kane ha tenido más participaciones en gol en sus primeros 15 encuentros del torneo (26)“, menciona el citado perfil al respecto de la ventaja que le lleva el delantero centro al extremo.

Además de eso, quien da visibilidad al dato en cuestión anticipa que en el próximo partido, ante Colonia, si Lucho logra anotar o asistir, estaría igualando la mejor de las campañas que ha tenido en su carrera profesional.

Vincent Kompany bajó de la nube a Luis Díaz y le dio una lección en público: “Todavía no”

“Díaz está a una participación de gol de igualar su mejor registro personal en la Premier League (18 en la temporada 2024-25)“, firman.

Con más de la mitad de la Bundesliga por jugarse, lo que se presume es que de seguir en ese nivel demoledor, Luis Díaz tendrá al final del curso la mejor campaña con una cifra de goles y asistencias jamás antes vista.

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich
Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich Foto: Getty Images

A seguir encendido

Para ver si logra mejorar aún más sus estadísticas, este miércoles Bayer Múnich con Luis Díaz a bordo tendrán un enfrentamiento más de la liga local, ante Colonia.

Frente a frente estarán el líder sólido, ante uno de los de la parte media baja de la tabla de posiciones.

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Si bien parece un partido de trámite para los que serán visitantes, estos no se confían y saldrían con toda la artillería por tres puntos más.

“Sabemos que no es fácil en Colonia; tuvimos una primera parte muy difícil en la copa allí; nos llevó 90 minutos marcar la diferencia. Pero creemos que siempre podemos marcar goles”, sentenció el DT, Vincent Kompany.

Miércoles 14 de enero de 2026

  • 2:30 p. m.
  • Colonia vs. Bayern Múnich
  • Televisión: Señal exclusiva de Disney+

Más de Deportes

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba.

En 20 años no pasó y Luis Díaz lo logró con Bayern en Bundesliga: inversión del club vale cada centavo

Liverpool no se olvida de Luis Díaz, ni en su día de cumpleaños.

Revuelo en Inglaterra y Colombia tras noble gesto que tuvo Liverpool con Luis Díaz: “Ya pa’ qué”

Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Independiente Santa Fe se queda con exjugador de Millonarios al que le firma extenso contrato.

Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Selección Colombia lanza renovada imagen de la camiseta del Mundial del 90, en 2026

Así es la nueva camiseta retro de la Selección Colombia inspirada en el Mundial del 90: precio y detalles

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 30: Bukayo Saka of Arsenal is challenged by Marc Cucurella of Chelsea during the Premier League match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge on November 30, 2025 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Chelsea vs. Arsenal: canal y hora para ver el partidazo por la semifinal de la Carabao Cup

Radamel Falcao García, delantero colombiano que pasó por FC Porto

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Carlos Antonio Vélez habló sobre la polémica por sus comentarios sobre Lamine Yamal.

Carlos Antonio Vélez admitió su error: se retractó por el comentario sobre Lamine Yamal

Noticias Destacadas