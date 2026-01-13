En 20 años no pasó y Luis Díaz lo logró con Bayern en Bundesliga: inversión del club vale cada centavo

En su primera temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz ha estado a la altura de lo que es uno de los clubes más grandes de Alemania y del mundo.

Durante la antesala de su incorporación a los bávaros hubo muchas dudas sobre si pagar un valor tan alto por un jugador de 27 años, le representaría al cuadro rojo los resultados esperados.

Ha sido el tiempo el que ha venido dando todas las respuestas. A esta altura de la campaña, el guajiro no le pierde pisada a los mejores del plantel. Si con alguno perdiese, es con Harry Kane, quien es el goleador del equipo.

Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Más allá de lo que haga el inglés, hay paridad a la hora de enfrentarse en datos con el francés, Michael Olisé, el otro extremo que hace parte del plantel por el costado contrario.

Después del último juego ante Wolfsburgo, a Lucho se le vio empezar el 2026 con una gran estadística que fue relevada luego de asistir por duplicado, además de anotar uno de los tanto de la faena por 8-1.

Según se pudo saber por los datos de Opta Franz: “Luis Díaz ha participado en 17 goles en 15 partidos de la Bundesliga; desde la temporada 2004-05″.

Esto lo que demuestra es que el colombiano pudo romper una marca que no se había podido batir desde hace 20 años. El inglés, Kane, es el único es superarlo y hoy día están juntos en la plantilla de los de Múnich.

“Solo Harry Kane ha tenido más participaciones en gol en sus primeros 15 encuentros del torneo (26)“, menciona el citado perfil al respecto de la ventaja que le lleva el delantero centro al extremo.

Además de eso, quien da visibilidad al dato en cuestión anticipa que en el próximo partido, ante Colonia, si Lucho logra anotar o asistir, estaría igualando la mejor de las campañas que ha tenido en su carrera profesional.

“Díaz está a una participación de gol de igualar su mejor registro personal en la Premier League (18 en la temporada 2024-25)“, firman.

Con más de la mitad de la Bundesliga por jugarse, lo que se presume es que de seguir en ese nivel demoledor, Luis Díaz tendrá al final del curso la mejor campaña con una cifra de goles y asistencias jamás antes vista.

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich Foto: Getty Images

A seguir encendido

Para ver si logra mejorar aún más sus estadísticas, este miércoles Bayer Múnich con Luis Díaz a bordo tendrán un enfrentamiento más de la liga local, ante Colonia.

Frente a frente estarán el líder sólido, ante uno de los de la parte media baja de la tabla de posiciones.

Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Si bien parece un partido de trámite para los que serán visitantes, estos no se confían y saldrían con toda la artillería por tres puntos más.

“Sabemos que no es fácil en Colonia; tuvimos una primera parte muy difícil en la copa allí; nos llevó 90 minutos marcar la diferencia. Pero creemos que siempre podemos marcar goles”, sentenció el DT, Vincent Kompany.

Miércoles 14 de enero de 2026