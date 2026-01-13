¿Qué canal pasa Colonia vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, por la fecha 17 de la Bundesliga?

Deportes

No hay descanso para el colombiano al inicio de 2026. Después del parón decembrino, en enero deberá jugar varios partidos en poco tiempo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de enero de 2026, 2:41 p. m.
Durante el mes de enero, Bayern Múnich sabía que le vendría un calendario de partidos con bastante movimiento. Una vez se completase la para de la temporada decembrina, los dirigidos por Vincent Kompany deberían estar listos para Bundesliga y Champions League.

En el fin de semana pasado ya superaron con creces el primer reto, frente a Wolfsburgo, al cual le ganaron por goleada 8-1, en el estadio, Allianz Arena.

Ahora vendrá el segundo compromiso al hilo, solo pocos días después, ante Colonia, en condición de visita. Se enfrenta el gran líder del certamen, con el número 11 de la tabla de posiciones tras 17 fechas jugadas.

Dicho duelo para los de Múnich será uno más en busca de mantener la diferencia amplia con Borussia Dortmund, su más inmediato perseguidor, al que ya le han sacado 10 puntos de diferencia.

Lucho viene de tener un partido inmejorable ante su gente, luego de haber podido anotar y asistir por doblete. Esa actuación memorable le permitió al guajiro ser elegido como uno de los mejores del duelo, a la par de que fue incluido en el equipo ideal de la fecha.

Vincent Kompany, DT de Bayern, a pesar de que puede dar manejo a la diferencia que tiene en la tabla, ha decidido no bajar las cargas de sus estrellas, a las que alinea en la mayoría de juegos para no dejar al azar puntos.

Un día antes del duelo ante Colonia, el técnico belga dio su percepción del rival que tendrán frente a ellos: “Sabemos que no es fácil en Colonia; tuvimos una primera parte muy difícil en la copa allí; nos llevó 90 minutos marcar la diferencia. Pero creemos que siempre podemos marcar goles”.

11 January 2026, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - VfL Wolfsburg, matchday 16 at the Allianz Arena. Coach Vincent Kompany (Bayern Munich) arrives at the stadium before the match. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich de Alemania. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Fechas y horas de la fecha 17 (Bundesliga)

Martes 13 de enero de 2026

  • 11:30 a. m. — Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt
  • 1:30 p. m. — Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen
  • 1:30 p. m. — Mainz 05 vs. Heidenheim
  • 1:30 p. m. — Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

Miércoles 14 de enero de 2026

  • 12:30 p. m. — Wolfsburg vs. St. Pauli
  • 2:30 p. m. — Hoffenheim vs. Borussia Mönchengladbach
  • 2:30 p. m. — Colonia vs. Bayern Múnich por Disney+
  • 2:30 p. m. — RB Leipzig vs. Freiburg

Jueves 15 de enero de 2026

2:30 p. m. — Augsburg vs. Union Berlin

Comparaciones de Díaz con Ribéry

Desde el pasado fin de semana las palabras de Max Eberl, director deportivo del Bayern, cuando quiso comparar a Luis Díaz con Franck Ribéry, fueron tendencia y han hecho hablar a varias personalidades del balompié alemán.

Ante una nueva pregunta al respecto durante este martes, el belga opinó: “Esta comparación es muy difícil. Jugué contra ambos y vi lo fuertes que eran”. “Dentro de unos años, si las cosas siguen así, los cuatro podrán sentarse juntos y hablar sobre cómo marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias. Entonces podrán escribirlo para la próxima generación”, sumó poniendo presión a las actuales figuras del Bayern.

