Notifican a Luis Díaz por actuar en Bundesliga: lo hecho ante Wolfsburgo, causal de todo

Llegan y no para de llegar ni un solo días noticias del guajiro del momento en Europa. Para Luis Díaz, el domingo pasado fue otro partido de ensueño con Bayern Múnich, luego de asistir por duplicado y marcar en una ocasión ante Wolfsburgo.

Su gran momento en el balompié alemán no tiene duda alguna. Vincent Kompany lo tiene como el titular por uno de los costados, donde se desempeña a placer junto a otras figuras como Harry Kane y Michael Olisé.

Luis Díaz recibe un abrazo de Harry Kane en el partido contra Wolfsburgo. Foto: FC Bayern via Getty Images

Este presente es resaltado por su club, pero también por la misma competencia alemana, la Bundesliga, que en las últimas horas ha decidido notificarle que fue incluido en el equipo ideal tras la jornada 16.

A causa de su gran partido, el torneo le dedicó algunas líneas para resaltarle al cafetero que no hubo otro como él en el campo de juego a la hora de ganar duelos.

“Luis Díaz (FC Bayern Múnich), al igual que su compañero Olise, participó directamente en tres goles (un gol y dos asistencias) e inició un autogol (para el 1-0). Fue el jugador que más duelos ganó sobre el terreno de juego (15)”, precisaron de lo hecho por Lucho.

Así reaccionó Harry Kane al nuevo golazo de Luis Díaz y sus jugadas de lujo: habló maravillas

Adicionalmente, luego conformaron el plantel con los once mejores de las más reciente jornada. Tan solo dos de Bayern están allí; entre esos, uno es justamente el atacante nacido en La Guajira.

Equipo ideal de la fecha 17:

4-3-3: Diant Ramaj (1. FC Heidenheim 1846); Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Derrick Köhn (1. FC Unión Berlín), Miro Muheim (Hamburgo SV); Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Alessio Castro-Montes (1. FC Colonia), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Michael Olise (FC Bayern Múnich); Luis Díaz (FC Bayern Múnich), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach) y Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Díaz está en un tridente envidiable por cualquier club del mundo. Su decisión de salir de Liverpool para irse al Bayern Múnich fue catalogada como retroceso, pero él se ha encargado de callar bocas con unas estadísticas que lo ponen a la par de los mejores del mundo.

Once ideal de la Bundesliga tras la fecha 16. Luis Díaz está incluido. Foto: Captura a www.bundesliga.com

En lo corrido de la campaña actual, el colombiano ha sumado 1.255 minutos en 15 compromisos en los que ha participado en 18 goles. Cuenta con la misma cantidad de goles, que de asistencias: 9, respectivamente.

Hoy día Díaz, Kane y Olisé son los tres delanteros más letales del mundo, lo que los presiona a pensar en que al término del año deberán certificarlo con títulos. Sus objetivos son Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

La reacción controversial de Vincent Kompany al partidazo de Luis Díaz en Bundesliga: no fue suficiente

En todos los frentes están sumamente vivos. Para lo que resta de enero ya tienen claro lo que afrontarán de principio, hasta el fin del primer mes del año.

Por Bundesliga tendrán esta misma semana que empieza juegos con Colonia (14 de enero) y RB Leipzig (17 de enero). Hacia el 24 habrá el penúltimo partido de la competencia en el mes contra Augsburgo y cerrarán con Hamburgo el día 31.

En medio de lo que será ese maratónico cumplimiento de juegos por Champions League tendrán que verse con St. Gilloise (21 de enero) y PSV, (28 de enero).