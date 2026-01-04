Deportes

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

El calendario que le espera a Luis Díaz en el mes de enero, con duros partidos a la vista en la Bundesliga y la Champions League.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de enero de 2026, 2:46 a. m.
Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Comienza el 2026 y Luis Díaz se mentaliza en una temporada de ensueño que puede ser histórica para su carrera deportiva. Lucho sigue en un gran camino para lograr el triplete de títulos si le sumamos la Copa de Alemania (volverá en febrero), Bundesliga y la Champions League. Las tres coronas no se ven lejanas y ahí es donde el efecto Lucho será fundamental para garantizar el buen andamiaje del tridente que compone con Harry Kane y Michael Olise.

El 2025 de Luis Díaz fue notable y la vara se coloca alta. Ahora, la intención es que su prime en 2026 sea mejor y tenga mejores resultados que sus épocas en el Liverpool. Lucho cerró la mitad de temporada con 22 partidos jugados, 13 goles marcados y 7 asistencias, siendo uno de los extremos más influyentes entre las mejores ligas del mundo.

Ya está listo para volver y continuar con el excelente nivel que le ha caracterizado con el gigante bávaro en Europa. En medio del viaje a Múnich desde Colombia, donde pasó unos días de vacaciones, hay una importante novedad que no se puede perder de vista y desde ya se deben a comenzar a anotar las fechas. El guajiro se prepara para un exigente calendario en el mes de enero, donde garantizar un buen arranque marcará el camino hasta el mes de mayo.

Luis Díaz reaparecerá en enero con Bayern Múnich por Bundesliga y Champions League Foto: Getty Images

A ese calendario se le debe sumar una especie de ‘fichaje’ que le cae de maravilla al Luis Díaz. Cabe recordar que en el pasado Mundial de Clubes, la joya de Alemania, Jamal Musiala, cayó totalmente lesionado y el reporte de fractura le hizo perderse el segundo semestre de 2025. Ahora, fue el primero en reintegrarse a los entrenamientos en la sede deportiva y Jamal de vuelta es más que una inspiración para el club alemán.

La llamativa pinta de un jugador de la Selección Colombia en su llegada al estadio en Europa

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Marruecos no se deja sorprender de Tanzania y se acerca al título: Camerún tampoco cede en la Copa África

Revelan el mega salario que tendría Rodrigo Contreras en Millonarios

Impactante comunicado del América de Cali que anuncia el regreso de un ídolo: "Tiene lista su armadura"

Nuevo mensaje del Cucho Hernández para Lorenzo: Humilló a Courtois, se lució con gol ante Real Madrid y quiere Mundial

Millonarios lo oficializó: Las primeras palabras del nuevo refuerzo internacional para el 2026

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: "Es el primer jugador"

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

El duro calendario que le espera a Luis Díaz con el Bayern

El cronograma muestra un amistoso antes de reiniciar la competencia oficial. Luego le esperarán cinco partidos de la Bundesliga y solo dos partidos serán de local en el Allianz Arena; en la Champions League tendrá dos compromisos, uno de ellos en Múnich. La idea es que en la Bundesliga puede casi que hacerse inalcanzable y en Europa debe alcanzar los octavos de final en el Top 3.

  • Martes 06/01: Salzburgo vs. Bayern (amistoso)
  • Domingo 11/01: Bayern vs. Wolfsburgo (Bundesliga)
  • Miércoles 14/01: Colonia vs. Bayern (Bundesliga)
  • Sábado 17/01: Leipzig vs. Bayern (Bundesliga)
  • Miércoles 21/01: Bayern vs. Union SG (Champions League)
  • Sábado 24/01: Bayern vs. Augsburgo (Bundesliga)
  • Miércoles 28/01: PSV vs. Bayern (Champions League)
  • Sábado 31/01: Hamburgo vs. Bayern (Bundesliga)

Noticias Destacadas