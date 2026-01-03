La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Comienza el año 2026 y Luis Díaz se mentaliza en una temporada que puede ser histórica para su carrera deportiva. Lucho sigue en un gran camino para lograr un triplete de títulos si le sumamos la Copa de Alemania, la Bundesliga y la Champions League. Las tres coronas no se ven lejanas en parte por el sobresaliente nivel del tridente que compone el guajiro con Harry Kane y Michael Olise.

Y es que el 2025 de Luis Díaz fue notable, con la intención que su prime en el 2026 sea mejor y tenga mejores resultados que sus épocas en el Liverpool. Lucho cerró la mitad de temporada con 22 partidos jugados, 13 goles marcados y 7 asistencias, siendo uno de los extremos más influyentes entre las mejores ligas del mundo.

Ahora, Lucho se prepara para volver a Alemania y continuar con el excelente nivel que le ha caracterizado con el gigante bávaro. En medio del viaje a Múnich desde Colombia, donde pasa unos días de vacaciones, hay una importante novedad que el mismo club ha divulgado en sus redes sociales. Un nuevo socio está por regresar y su presencia inspira e impulsa mucho más el camino a los títulos.

Luis Díaz reaparecerá en enero con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En las últimas horas, la cuenta oficial del Bayern Múnich en español publicó la foto con el primer futbolista que ya volvió a las prácticas del club en la sede deportiva. Este regreso se puede considerar un ‘fichaje’ para la zona de ataque, pues se recuperaba de una durísima lesión y no trabajó con Vincent Kompany en la primera mitad de temporada.

Socio de Luis Díaz vuelve a los entrenamientos en el Bayern y hay sorpresa en Europa

Ese jugador es Jamal Musiala. Según lo reportado por las cuentas oficiales del equipo alemán, el volante ofensivo ya hace trabajo de reacondicionamiento en gimnasio y ejercicios de estabilidad y fortalecimiento. Antes, completó una sesión individual en la cancha.

Jamal Musiala, la joya al servicio de Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

No es considerada una competencia directa para Luis Díaz en la nómina titular, a no ser que se presenten cambios de última hora o nuevas estrategias de Kompany. La vuelta de Musiala seguramente le meterá presión a Serge Gnabry por la zona interior, mientras Lucho y Michael Olise siguen como extremos con Kane como único nueve.

Jamal Musiala en su primer día de trabajos en el 2026. Foto: Oficial Bayern Múnich

Es un elemento más para impulsar el tridente y darle más poder al juego interior del Bayern Múnich. Sin duda alguna, sus rivales en la Bundesliga y en Europa ya trabajan para poder frenar una avalancha ofensiva con Jamal Musiala como nuevo integrante.

Publicación de Bayern Múnich sobre Musiala

“Jamal Musiala es el primer jugador en iniciar los entrenamientos en 2026”, se lee en el posteo en el Bayern, además de una nota en su web oficial con los detalles de su regreso a los entrenamientos.

Pantallazo X: @FCBayernES Foto: Pantallazo X: @FCBayernES

“El jugador de 22 años regresó de las vacaciones de invierno y continuó su entrenamiento de recuperación en la Säbener Straße (sede deportiva). Al fin y al cabo, el genio del ataque tiene muchos planes y quiere volver a los terrenos de juego este año tras la grave lesión que sufrió en verano en el Mundial de Clubes (fractura de peroné y luxación de tobillo)”, dice la web oficial del Bayern.