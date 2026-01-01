Viral: Luis Díaz recibió el 2026 con camiseta de un grande del FPC y con parranda vallenata en su casa

Luis Díaz no se cambia por nadie y anda por Colombia pasando los primeros días del 2026 mientras planea su vuelta a las canchas con el Bayern Múnich, en un año crucial para su carrera deportiva con serio compromiso de Mundial con la Selección Colombia.

Por eso, Luis Díaz prioriza su descanso y el reencuentro con el calor de su gente, para comenzar lo más inspirado posible y rematar de gran forma la temporada en Europa, que hasta el momento cumple con todas las expectativas propuestas. La Champions League y la Bundesliga asoman como los máximos logros antes de unirse a la Selección Colombia para sorprender en el Mundial 2026.

Desde finales de 2025, Luis Díaz se dejó ver por la Costa Caribe acompañado de su familia y su esposa Geraldine Ponce. Estuvo por Cartagena y para comenzar el año nuevo se desplazó a casa para esperar el año 2026 y celebrarlo por todo lo alto. La alegría no es para menos, por la expectativa por lo que viene y el legado que Lucho ha podido dejar a lo largo de su carrera.

Como atractivo principal en la celebración de Luis Díaz, se dejó ver con la camiseta del Junior de Barranquilla, club con el que fue campeón en Colombia y subcampeón de la Copa Sudamericana y del que es hincha. El ‘Tiburón’, además, es el actual ganador del fútbol colombiano y fue donde comenzó su carrera tras el Barranquilla FC y allí recibió la primera convocatoria a la Selección Colombia.

Luis Díaz: Parranda vallenata y camiseta del Junior para comenzar el 2026

En el festejo hubo un ingrediente especial y es que Luis Díaz no había podido estar en Colombia tras tres años en Inglaterra, donde es habitual que los jugadores sigan concentrados por la Premier League. Tras el paso a Alemania, pudo encontrar días de descanso para recargar baterías con su gente.

Pantallazo Instagram: Luis Díaz. Foto: Pantallazo Instagram: Luis Díaz.

Cae en el momento más indicado posible, pues disfruta de un gran estado físico y cerró el 2025 con espectaculares números en Bayern Múnich. Ahora, en el 2026 tendrá retos más grandes.

🦈👏🏼 El gran Luis Díaz recibió el 2026 con la camiseta de Junior Campeón y cantando el famoso “Junior tu papá”. pic.twitter.com/zv1wmcv5bR — Toque Sports (@ToqueSports) January 1, 2026

Luis Díaz sintió el calor familiar y los invitó a la casa. Estaban sus padres (Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda), sus hermanos (Roller y Jesús Díaz), su esposa, hijas y demás familiares. Lcho fue el punto de atracción con parranda vallenata a bordo. El grito “Junior tu papá” no se hizo esperar.

Pantallazo X: @ToqueSports Foto: Pantallazo X: @ToqueSports

Cabe recordar que el 31 de diciembre estrenó la canción ‘La Promesa’, donde se describe su carrera deportiva y los esfuerzos que tuvo para llegar a donde está.