Luis Díaz debutó como solista: este es su primer video musical cantando champeta

Antes de volver al Bayern Múnich para el remate de la temporada, Lucho le dedicó unos versos a su familia en ‘La Promesa’.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

31 de diciembre de 2025, 7:06 p. m.
Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos.
Luis Díaz cantando el tema 'La Promesa' dedicado a sus padres, esposa y hermanos. Foto: Luis Diaz Music

Luis Díaz sigue sorprendiendo al mundo. Este miércoles, 31 de diciembre, sacó su primera canción como solista acompañado en la producción por Juanda Iriarte y Nelsen.

Aunque Lucho ya había cantado junto a Ryan Castro en el tema de la Selección Colombia para la Copa América, este es su debut como artista.

En el video musical, el guajiro evoca sus primeros pasos en el fútbol cuando vivía en Barrancas y agradece el apoyo de sus padres para llegar hasta la actualidad.

Importante medio de Liverpool nombra a Luis Díaz y levanta tierrero: amarga a más de uno tras logro en Bayern

El primer verso de la canción, a ritmo de champeta, dice así:

Aprendí a trabajar desde chamaco

Siempre he sido un guerrero

Y siempre he echado pa’lante

Siempre pa’lante

Yo nací para cumplir mis sueños

Con la bendición de mi madre

Nada me hará de faltar

YouTube video 5WRP7WLFvNU thumbnail

En su primera canción como solista, Luis Díaz no solo agradeció a sus padres Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, sino también a su esposa Geraldine Ponce.

Ambos tienen una relación que empezó desde antes de que Lucho fuera famoso y que se ha sostenido a lo largo del tiempo con la llegada de dos hermosas hijas y otro más que viene en camino.

Por último aparecen sus hermanos Roller y Jesús Díaz, otra de las inspiraciones que tiene el guajiro para convertirse en la máxima estrella de la Selección Colombia en la actualidad.

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Con esta canción, Lucho también hizo el lanzamiento de su canal oficial de YouTube, Luis Díaz Music, en el que promete seguir trayendo sorpresas para los amantes de la música.

“Soy Luis Díaz, muchos me conocen por el fútbol, pero hoy quiero que conozcan otra parte de mí. La música es uno de mis hobbies y una forma de expresarme con el corazón, algo que hago con mucho cariño y respeto por el arte. Este proyecto nace de la pasión, de disfrutar el proceso y de conectar con ustedes desde otro lugar. Gracias por el apoyo y por estar aquí en este nuevo camino“, dice en la descripción.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 20: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during a training session at Saebener Straße on December 20, 2025 in Munich, Germany. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz llegando a la sede de entrenamiento del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Alista maletas para volver a Alemania

Después de revolucionar las redes sociales con este debut en el ámbito artístico, Luis Díaz tendrá que alistar maletas para hacer su regreso hacia Múnich.

El guajiro aprovechó las vacaciones para recargar energías en Barranquilla y Cartagena, sin embargo, llegó el momento de volver a ponerse en sintonía con las órdenes de Vincent Kompany.

La próxima semana lo esperan en la sede del club para retomar los entrenamientos y preparar el primer partido del 2026.

Bayern Múnich jugará el próximo domingo 11 de enero contra Wolfsburg en el Allianz Arena, partido válido por la fecha 16 de la Bundesliga.

El conjunto bávaro marcha líder del campeonato y debe mantener la buena racha de resultados para sentenciar el título cuanto antes. En Champions League le faltan dos partidos por disputar en la primera fase: ante Union Saint Gilloise y PSV Eindhoven.

