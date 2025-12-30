Deportes

Importante medio de Liverpool nombra a Luis Díaz y levanta tierrero: amarga a más de uno tras logro en Bayern

Luis Díaz la estalla en Bayern Múnich. En Liverpool, tras tenerlo tan cerca, ahora lo ven muy lejos.

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 3:06 a. m.
Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación por lo que se dice en Liverpool
Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación por lo que se dice en Liverpool Foto: Getty Images

Luis Díaz está en boca de todos en Europa, pues las actuaciones que ha tenido desde que llegó a Bayern Múnich, a mediados de 2025, lo llevan a ser catalogado como uno de los mejores futbolistas del mundo.

En concreto, el medio Goal, el pasado 27 de diciembre, lo puso en el puesto número 1, de un top 10, como el mejor fichaje en lo que va de la temporada 2025-2026. Ahora, con el mercado de invierno asomando, eso podría cambiar.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y la Selección Colombia.
Colocan a Luis Díaz como el mejor fichaje de Europa en lo que va de la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

Medio de Liverpool reacciona a Luis Díaz como el mejor fichaje en lo que va de la temporada 2025-2026

Anfield Edition es uno de los medios más reconocidos en Liverpool F.C., cuenta con más de 500 mil seguidores en X, y constantemente entrega detalles sobre el cuadro red a los fanáticos.

Tomando en cuenta el top 10 hecho por Goal, con Luis Díaz como el gran ganador, Anfield Edition armó el debate en redes: “¿Se equivocó el Liverpool al vender al colombiano? ¿O acertó al aprovechar la oportunidad?”.

