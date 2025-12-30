Importante medio de Liverpool nombra a Luis Díaz y levanta tierrero: amarga a más de uno tras logro en Bayern

Luis Díaz está en boca de todos en Europa, pues las actuaciones que ha tenido desde que llegó a Bayern Múnich, a mediados de 2025, lo llevan a ser catalogado como uno de los mejores futbolistas del mundo.

En concreto, el medio Goal, el pasado 27 de diciembre, lo puso en el puesto número 1, de un top 10, como el mejor fichaje en lo que va de la temporada 2025-2026. Ahora, con el mercado de invierno asomando, eso podría cambiar.

Colocan a Luis Díaz como el mejor fichaje de Europa en lo que va de la temporada 2025-2026. Foto: Getty Images

Medio de Liverpool reacciona a Luis Díaz como el mejor fichaje en lo que va de la temporada 2025-2026

Anfield Edition es uno de los medios más reconocidos en Liverpool F.C., cuenta con más de 500 mil seguidores en X, y constantemente entrega detalles sobre el cuadro red a los fanáticos.

Tomando en cuenta el top 10 hecho por Goal, con Luis Díaz como el gran ganador, Anfield Edition armó el debate en redes: “¿Se equivocó el Liverpool al vender al colombiano? ¿O acertó al aprovechar la oportunidad?”.

Se desataron cientos de comentarios por parte de hinchas de Liverpool, o fanáticos en general del fútbol, hablando de la salida de Luis Díaz del elenco red. El guajiro abandonó al cuadro inglés por 75 millones de euros.

Selling him was fine. Never replacing him was — ☪️ 🇵🇸Muhammed (@Muhammed2755643) December 29, 2025

The Diaz revisionism is so weird considering he was bang average player for Liverpool ever since his knee injury. Everyone knew he’d thrive in Bundesliga considering there is so much space to attack there. Selling Diaz was not a mistake, not replacing him with a like for like… — NiHADlfc (@NiHADlfc) December 29, 2025

100% should have stayed!



He should have been given a raise and we should have continued with him.



His finishing is on another level this season especially those goals against PSG, last year diaz would have missed those. — Sam’s Sports Corner (@samsportscorner) December 29, 2025

Desde que llegó a Bayern Múnich, todo ha sido brillo. Ya ganó la Supercopa de Alemania, aparece con goles y asistencias, lideran en Bundesliga y protagonizan en Champions. El sueño de una temporada histórica sigue viva.

Goal le tira pulla a Liverpool por Luis Díaz

Y para acabar de completar, Goal explica por qué eligió a Luis Díaz como el fichaje más destacado de la temporada 2025-2026. Lejos de guardarse algo, o ser políticamente correcto, le acabó tirando una pulla al cuadro de Anfield.

“¡Cómo debe estar lamentando el Liverpool haber dejado marchar a Luis Díaz este verano (una decisión motivada en gran medida por sus reivindicaciones salariales), aunque la cifra que obtuvieron les ayudó a reforzarse en otras áreas! Dicho esto, ha eclipsado con creces a los recién llegados Alexander Isak y Florian Wirtz desde que cambió Anfield por el Allianz Arena, comenzando su carrera con fuerza en el Bayern de Múnich”, arrancan afirmando.

Y añaden: “Díaz ha estado en un estado de forma espectacular en Alemania, donde sin duda se está beneficiando de la defensa más relajada de la Bundesliga y de los espacios que se le dejan explotar. Como extremo veloz y directo, es ahí donde brilla, después de todo. El colombiano ha contribuido con 14 goles en otros tantos partidos de liga, incluyendo cinco en tres encuentros en su debut en su nuevo equipo".

Además, aclaran que si Lucho gana algún título importante con el Bayern, podría ser candidato al Balón de Oro.