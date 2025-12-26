El puntaje perfecto que le da el medio más importante de Alemania a Luis Díaz: El mejor extremo de la Bundesliga

Bayern Múnich descansa tras tocar la mitad de temporada como el gran dominador en el fútbol alemán. Nada raro ha sucedido y lo que se preveía se ha cumplido hasta el momento. El equipo no tiene rival y camina a placer por el primer puesto. Muchos especialistas en Europa indican que la Bundesliga ya tiene un potencial campeón, pues no se ve cómo los otros participantes le alcancen.

El director general del Borussia Dortmund intenta inquietar al Bayern Múnich y promete pelea, pero es que son nueve puntos de ventaja entre el primero y el segundo y lo que se teme es que el gigante bávaro siga aumentando el nivel deportivo y su cuota goleadora vaya en aumento fecha tras fecha.

Y es que los planes del Bayern son ambiciosos, pues no va solamente por la Bundesliga, sino por la Champions League. En el primer semestre del 2026 meterá más velocidad y más fuego en el ataque para cumplir los objetivos. En lo que tiene que ver con Luis Díaz sigue estando con impresionantes calificaciones y se consolida como el mejor extremo izquierdo de Alemania en la actualidad.

Luis Díaz durante un partido con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: DPPI via AFP

Así lo hace ver BILD en su calificación definitiva a cada uno de los jugadores del Bayern Múnich de Alemania a mitad de temporada en este diciembre. En un rango de 1 a 4, donde uno es la mejor cuatro la peor, Lucho se lleva las miradas por estar primero en la fila con otras figuras determinantes del ataque bávaro.

BILD calificó al Bayern Múnich y Luis Díaz sacó puntaje perfecto

Excelente, número uno. BILD no dejó dudas con el puntaje para Luis Díaz y fue del club que sacó uno en la puntuación. Lucho es para los especialistas el mejor extremo de Alemania con la calificación, así como Michael Olise por derecha. Ambos son catalogados como los mejores volantes ofensivos por banda de la Bundesliga.

Luis Díaz celebrando con Michael Olise, compañero de ataque en el Bayern Múnich Foto: AFP

En este mismo grupo está el goleador Harry Kane, el volante y referente Joshua Kimmich, Konrad Laimer también se lleva las miradas con el uno a su favor y el canterano revelación, Lennart Karl. Dos puntos sacaron el portero Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Aleksandar Pavlović.

Los que sí se rajaron definitivamente son Josip Stanišić, Raphael Guerreiro, Tom Bischof y Serge Gnabry con 3. Cuatro sacaron el central surcoreano Kim Minaje, Leon Goretzka, el senegalés Nicolás Jackson y Sacha Boey. Seguramente, muchos de ellos tendrán que subir el nivel para pelear por un lugar en la titular o aportar desde la suplencia cuando la situación lo requiera.

El 11 de enero de 2026 volverá Bayern Múnich a las canchas cuando reciba al Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga.