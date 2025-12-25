Director general de Borussia Dortmund declara la guerra al Bayern de Luis Díaz: “Estamos en diciembre, no en mayo”

Bayern Múnich cerró la mitad de temporada como el principal dominador en Alemania. Hasta el momento no tiene rival y camina a placer por el primer puesto. Es más, muchos especialistas en Europa indican que la Bundesliga ha perdido su fuego y competitividad por el gran dominio bávaro desde años atrás. Las diferencias son cada vez más altas.

La historia se repite temporada tras temporada con varios de sus principales competidores con muchos puntos de diferencia (excluyendo la temporada 2023/2024 del Bayer Leverkusen). Esta campaña no es la excepción y con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, la máquina bávara está lejos de perder su brillo. Parece casi imposible que exista algún club alemán que le pueda frenar.

El director general del Borussia Dortmund le hizo frente a este tema y no omitió detalles. Es más, demostró que tiene bien estudiado a su principal rival y le promete una guerra de acá hasta el final de temporada. Serán meses camino al Mundial 2026 que definirán la posición en Bundesliga y si BVB está a la altura de la infraestructura bávara.

Director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken. Foto: Getty Images

Esa es la gran pregunta. Actualmente, Borussia Dortmund tiene nueve puntos de desventaja ante Bayern Múnich y tendrá que mantener rachas perfectas y esperar un traspié del rival para acortar diferencias. La situación más probable en este panorama es que el gigante bávaro mantenga el dominio, pero también podría ‘pinchar’.

Las palabras sobre el Bayern

Lars Ricken desde su posición confiesa el gran dominio del Bayern Múnich y prevé que será una tarea bastante complicada y que lo ve con el triplete en el mes de mayo. Eso sí, confirma que no se conforma con el segundo puesto y que tratará de arrebatar la corona de la Bundesliga.

Luis Díaz celebra con Harry Kane. Foto: Getty Images

“Por supuesto, no queremos renunciar a este segundo puesto a final de año, eso es obvio. Lo que tenemos, queremos conservarlo. Mirando hacia arriba, debemos ser realistas; el Bayern simplemente lo está haciendo bien. Normalmente, serían campeones de Alemania, ganadores de la Copa DFB y de la Liga de Campeones”, dijo Lars Ricken.

Pantallazo X: @Gazpachen Foto: Pantallazo X: @Gazpachen

Pese a los elogios, agregó que todavía falta mucha competencia por delante para poder dar un campeón: “Pero la buena noticia es que solo estamos en diciembre, no en mayo”, puntualizó.

El próximo 9 de enero, Borussia Dortmund volverá a la competición en la Bundesliga en partido contra Eintracht Frankfurt, mientras que el Bayern Múnich se citará con el Wolfsburgo en el Allianz Arena. El 28 de febrero se verán las caras en el Signal Iduna Park, donde BVB espera haber descontado puntos.