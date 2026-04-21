Borussia Dortmund cuestiona públicamente al Bayern Múnich por marca de Luis Díaz: polémica en Alemania

Hay polémica en Alemania por una marca que publicó Bayern Múnich sobre Luis Díaz. Fue oficializada el 20 de abril, por medio de las redes sociales del cuadro bávaro, y se basaba en los números del colombiano en lo que va de la temporada.

La data que publicó Bayern Múnich es así: Luis Díaz es el primer jugador de las cinco grandes ligas que llega a más de 13 goles y 13 asistencias en lo que va de la temporada. Sin embargo, aclaraba que también era el primero que lo hacía en las últimas 20 temporadas de la Bundesliga.

Ahí está la polémica, pues horas después, el 21 de abril, Borussia Dortmund citó el post de Bayern Múnich y lo cuestionó públicamente. Posteó una imagen de Jadon Sancho en la temporada 2019-2020 con 17 goles y 16 asistencias en ese curso, algo que desmiente lo que afirmó el cuadro bávaro sobre Luis Díaz.

La cereza del pastel fue que Bayern Múnich borró el post sobre el récord de Luis Díaz. Es contrastable que Lucho sí lleva más de 13 goles y 13 asistencias en lo que va de la Bundesliga, pero el error parece estar en que es el primer jugador en hacerlo en los últimos 20 años.

Bayern Múnich y Borussia Dortmund son dos rivales de peso en la Bundesliga. De hecho, los bávaros se coronaron campeones en la pasada fecha 30, sacándole varios puntos de ventaja al segundo, justamente Dortmund.

El error en la data del Bayern Múnich no borra la espectacular temporada de Luis Díaz. Con el guajiro como pieza clave ya tienen en su vitrina, de esta temporada, la Supercopa de Alemania, la Bundesliga y pelean por todo. Están instalados en semifinales tanto de la Copa Alemana como de la Champions League, siendo esta última su gran prioridad.

¡SE PICÓ EN REDES🔥🇩🇪! El CM del Bayern aseguró que Luis Díaz era el primero en lograr 13+ goles y 13+ asistencias en una Bundesliga...



👀 Pero el CM del Dortmund no se la dejó pasar y le recordó a Jadon Sancho.



📲 “Estoy extremadamente confundido”, le dijeron. pic.twitter.com/G1eOBBJ5aV — Toque Sports (@ToqueSports) April 21, 2026

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Tras asegurar matemáticamente la obtención de la Bundesliga, Bayern Múnich visitará al Bayer Leverkusen por la semifinal de la Copa Alemana. El duelo se jugará este miércoles, 21 de abril, y será transmitido por ESPN y Disney+.

Bayern Múnich celebrando la obtención de la Bundesliga a falta de cuatro fechas para el final. Foto: FC Bayern via Getty Images

Quien gane en ese partido enfrentará en la gran final al vencedor entre Stuttgart y Friburgo. Se trata del segundo torneo más importante de Alemania, y Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, tiene la oportunidad de seguir sumando triunfos en el palmarés.