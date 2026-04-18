Borussia Dortmund le dejó el camino más que servido al Bayern Múnich para celebrar de manera anticipada el título de la Bundesliga 2025/2026.

El más inmediato persecutor de los rojos en la tabla de posiciones se vio sorprendido este sábado ante Hoffenheim, el cual le ganó por 2-1 y le impidió seguir con chances matemáticas de alcanzar al Bayern.

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En caso de que los de Díaz y compañía empaten o ganan el próximo domingo ante Stuttgart, podrán celebrar ante su gente en Allianz Arena la conquista del título local 35 en su historia.

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