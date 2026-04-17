¿Bayern Múnich de Luis Díaz puede ser campeón de Bundesliga si le gana a Stuttgart? Estas son las cuentas

Este domingo, 19 de abril, el Bayern Múnich de Luis Díaz recibirá a Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga 2026. Hay mucha expectativa sobre el cuadro bávaro, que llega al duelo liguero tras eliminar al Real Madrid en Champions League.

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Se trata de un momento coyuntural en la temporada: Bayern Múnich sigue en pelea por ganar todos los títulos, tomando en cuenta que ya levantó la Supercopa de Alemania, está en semifinales de Champions y Copa de Alemania, y es líder de la Bundesliga.

Hay una pregunta generalizada, entre la prensa y los aficionados, sobre si Bayern Múnich puede quedar coronado como campeón oficial de la Bundesliga 2025-2026. La previa se vive con locura en el Allianz Arena.

¿Bayern Múnich de Luis Díaz puede ser campeón de Bundesliga si le gana a Stuttgart?

Sí, Bayern Múnich puede coronarse como campeón definitivo de la Bundesliga 2025-2026 si le gana a Stuttgart, pero solo si Borussia Dortmund empata o pierde en su visita al Hoffenheim. Esa es la cuenta exacta para Luis Díaz y compañía en el cuadro bávaro.

Otro detalle clave es que el partido entre Hoffenheim y Borussia Dortmund será el sábado 18 de abril. Es decir, Bayern Múnich jugará sabiendo cómo quedará su perseguidor.

Las matemáticas, en la tabla de posiciones de Bundesliga, lo explican: Bayern Múnich lidera con 76 puntos en 29 fechas de 34, mientras que Borussia Dortmund es segundo con 64 unidades en las mismas 34 jornadas.

#Bundesliga Fecha 29



Mainz 0-1 Friburgo

Stuttgart 4-0 Hamburgo

Colonia 3-1 Werder Bremen

St. Pauli 0-5 Bayern Múnich

Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen

Heidenheim 3-1 Union Berlin

Leipzig 1-0 Gladbach

Wolfsburgo 1-2 Eintracht Fráncfort

Augsburgo 2-2 Hoffenheim



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Si Bayern Múnich gana y Borussia Dortmund pierde:

Si Bayern Múnich le gana a Stuttgart, llegará a 79 puntos. Si Borussia Dortmund pierde con Hoffenheim, quedará con los mismos 64, y como solo quedarán 12 puntos en juego, habrá 15 de diferencia entre ambos. Por tanto, el Bayern será campeón.

Si Bayern Múnich gana y Borussia Dortmund empata:

Si Bayern Múnich le gana a Stuttgart, llegará a 79 puntos. Si Borussia Dortmund empata con Hoffenheim, llegará a 65, y como quedan 12 unidades en juego, habrá 14 de diferencia entre ambos. Por tanto, el Bayern será campeón.

Si Bayern Múnich gana y Borussia Dortmund gana:

Si Bayern Múnich le gana a Stuttgart, llegará a 79 puntos. Si Borussia Dortmund le gana al Hoffenheim, llegará a 67. Quedarán 12 unidades en juego, es decir, Dortmund lo podría alcanzar. Sin embargo, la diferencia de gol de los bávaros (+78) sobre la diferencia de gol del Dortmund (+31) dejaría como casi seguro campeón al Bayern.

En numerosos escenarios, Bayern Múnich de Luis Díaz podría coronarse este fin de semana como campeón oficial de la Bundesliga. Foto: Getty Images

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¿Y si Bayern Múnich pierde o empata con Stuttgart?

Todo dependerá de cómo quede el Borussia Dortmund, pues podrían descontar diferencia con los bávaros y se empezaría a aplazar la entrega del trofeo para Luis Díaz y compañía.