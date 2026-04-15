Bayern Múnich vs. PSG: próximo partido de Luis Díaz en la Champions League con fecha, hora y TV

Bayern Múnich pinta para grandes cosas en este remate de temporada y cumple uno de los grandes objetivos, que era instalarse en las semifinales de la Champions League. En un juego de vuelta de los cuartos de final más que vibrante, que finalizó 4-3 a favor del conjunto bávaro, los ojos ahora se colocan en meterse a la final de este torneo, que se jugará en el Puskás Arena de Budapest (Hungría), el próximo 30 de mayo.

Equipos clasificados a semifinales de la Champions League: así quedaron los cruces

Golazo de Luis Díaz para meter al Bayern en las semifinales y amargar al Real Madrid: tocó la gloria en la Champions

El rival vencido fue el Real Madrid, que soñaba con la remontada y el pase hasta casi el último minuto. Pero en la agonía se le cayó todo al piso. Los goles de Luis Díaz (89′) y Michael Olise (90+4′) acabaron con las esperanzas del merengue, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1′, 29′) y un gol de Kylian Mbappé (42′).

Aleksandar Pavlovic (6′) y Harry Kane (38′) fueron los autores de los otros tantos del Bayern Múnich que lo mantuvieron en la pelea y hacían valer su condición de local en el Allianz Arena. En la ida, ya se había impuesto 2-1 en el Santiago Bernabéu y la presión era gigante para ambos gigantes europeos.

Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar golpeado en cuartos de final por segundo año consecutivo y, con LaLiga casi para el FC Barcelona, se planea un cambio drástico desde la dirección técnica para comenzar un nuevo proceso tras el Mundial 2026.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Y es que el Barcelona ya le lleva nueve puntos de ventaja en LaLiga y sin Copa del Rey, ya que lo eliminó de forma sorpresiva el Albacete; la Champions era el último clavo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en cero. Álvaro Arbeloa tambalea en su cargo. Ya dejando a los eliminados a un lado, Bayern se medirá con el PSG.

Bayern vs. PSG: partidazo de Champions

De esta manera, Bayern Múnich y Luis Díaz se medirán en semifinales al PSG de Francia, actual campeón de la Champions League y con el actual Balón de Oro liderando la lista. Otro durísimo rival en el fixture que el gigante alemán desea dejar por el camino para clasificar a la final.

Cabe recordar que el PSG había eliminado al Liverpool y evitó el reencuentro de Luis Díaz con su exequipo, que no quiso subirle el sueldo y prefirió dejarlo ir a cambio de 70 millones de euros. El club parisino goleó 4-0 en la serie, dividiendo en 2-0 los partidos de ida y vuelta. En Anfield, por ejemplo, donde cerró esta llave, Ousmane Dembélé se dio un festín con doblete para dejar por fuera a los ‘Reds’.

Fecha y hora para PSG vs. Bayern

El partido de ida de las semifinales entre el Bayern Múnich y PSG se jugará el próximo 28 de abril a partir de las 2:00 pm, hora colombiana. Esta serie comenzará en el Parque de los Príncipes de París y tendrá transmisión de ESPN y Disney+.