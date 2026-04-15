Equipos clasificados a semifinales de la Champions League: así quedaron los cruces

Ya se jugaron todos los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Champions League. Este miércoles, 15 de abril de 2026, se disputaron los últimos dos juegos de vuelta que faltaban por tener desarrollo.

Estos son los resultados que dejaron los cuartos de final, vuelta, de la Champions League:

14 de abril: Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona (global 3-2 a favor de Atlético de Madrid)

14 de abril: Liverpool 0 - 2 PSG (global 4-0 a favor de PSG)

15 de abril: Bayern Múnich 4 - 3 Real Madrid (global 6 - a a favor del Bayern Múnich)

15 de abril: Arsenal 0 - 0 Sporting Lisboa (global 1 - 0 a favor de Arsenal)

Así las cosas, estos son los cuatro equipos clasificados a las semifinales de la Champions League:

Atlético de Madrid

PSG

Bayern Múnich

Arsenal

Cruces de semifinales en la Champions League

PSG vs. Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

*La ida de las semifinales se jugará entre el 28 y 29 de abril, mientras la vuelta tendrá lugar entre el 5 y 6 de mayo.

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*En desarrollo