Albacete dio el batacazo de la semana en el fútbol europeo. Con un gol agónico de Jefté Betancor, eliminó al Real Madrid por 3-2 y se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Justo cuando todo apuntaba a definirse en la prórroga, el conjunto local encontró espacio a la espalda de los centrales y depositó su última esperanza en la galopada de Jefté.

El delantero de 32 años remató al cuerpo de Dani Carvajal en su primer intento, pero en la segunda oportunidad no falló y la mandó a guardar tras un sutil toque con el borde interno.

Ese golazo hizo delirar a la hinchada de Albacete, que estalló de júbilo y dejó uno de los gritos más recordados en sus 86 años de historia.

A través de la cuenta oficial, el club de Castilla-La Mancha publicó el momento exacto en que Jefté manda la pelota al fondo de la red y provoca la explosión de alegría en el Estadio Municipal Carlos Belmonte.

“Hemos tocado fondo”

Las reacciones a la victoria del Albacete fueron totalmente opuestas. Mientras la hinchada local rompía en llanto por una noche histórica, en el camerino del Real Madrid había absoluta tristeza por otro fracaso que se suma a la derrota del otro día contra Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Dani Carvajal, referente del conjunto merengue, agachó la cabeza y reconoció el fracaso. "Hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división. A partir de mañana, hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada", declaró.

“Tenemos dos competiciones fantásticas, que vamos a luchar por ellas, a por todo. Mensaje de que el equipo no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente”, agregó.

Álvaro Arbeloa, presentado hace unos días como reemplazo de Xabi Alonso, le bajó el volumen a las críticas y aseguró que habrá reacción inmediata a la crisis de resultados.

Álvaro Arbeloa debutó con derrota en el Real Madrid CF. Foto: NurPhoto via AFP

“No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos”, señaló el entrenador español.

Arbeloa espera que, de ahora en adelante, solo vengan cosas positivas. “Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora. No tengo miedo a esa palabra. La verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida. He sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas, a trabajar con mis jugadores y a preparar el partido del sábado con la máxima dedicación y a que nos salgan las cosas mucho mejor”, sentenció.