Real Madrid se fija en el poderío goleador de Colombia: fichaje podría ser oficializado en próximos días

Real Madrid no es ajeno al talento colombiano y sigue de cerca a un talento goleador que brilla en el fútbol inglés. Los más recientes reportes informan que, tras el triunfo de Linda Caicedo con la camiseta blanca, llegaría el turno para Mayra Ramírez en el equipo femenino, actualmente en el Chelsea de Londres.

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Desde la prensa española y otros medios de la región como ESPN, mencionan la posibilidad de que Mayra Ramírez deje el Chelsea al finalizar la presente temporada y llegaría al Real Madrid en el segundo semestre de 2026.

Pareciera que el Real Madrid quiere dupla colombiana ante el éxito rotundo de Linda Caicedo, quien ha jugado 29 partidos esta temporada, ocho goles marcados y siete asistencias. Desde su llegada en el 2023, ya acumula 108 PJ y 29 anotaciones en el total.

Mayra Ramírez queda fuera del resto de competencias con Chelsea y Selección Colombia. Foto: Getty Images

El equipo femenino ve con buenos ojos el talento del país y va por Mayra Ramírez, quien sigue en la lista tras Caicedo en la élite de Europa. Y es que el gran objetivo del Real Madrid femenino es potenciar la zona de nueve de área con una jugadora que es titular en la selección Colombia y además suma una FA Cup y la Women’s Super League (Premier League) en su palmarés con el Chelsea.

¿Mayra Ramírez al Madrid?

No solo potenciar su zona ofensiva, sino que Linda Caicedo pueda encontrar la socia ideal en el frente de ataque. En Madrid creen que Mayra es el fichaje perfecto para que el club dé un salto de calidad en su camino por dominar la Champions League.

Linda Caicedo (izq.) y Mayra Ramírez (der.) en un entrenamiento de la Selección Colombia Femenina. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Entre esos objetivos, también está hacerle más contrapeso al FC Barcelona en las competiciones locales de España y dar más competencia a las jugadoras que pelean un puesto en la titular. El fichaje se ve ambicioso por lo que Mayra Ramírez puede brindar, además de su potencia goleadora.

Pese al interés que divulga ESPN, se ve un fichaje algo complicado, primero por la situación contractual de la jugadora con el Chelsea, pues Mayra Ramírez tiene contrato hasta el año 2028 con la institución azul, con una renovación reciente que impide algún tipo de acuerdo en un corto plazo.

Se avivan los rumores del paso de Ramírez a la casa blanca. Foto: @dilpfem

A eso se suman sus problemas físicos, ya que no disputa un partido oficial desde el 2 de agosto de 2025, cuando precisamente la Selección Colombia Femenina perdió la final de la Copa América ante Brasil. El 30 de ese mismo mes, sufrió una lesión de isquiotibiales tras un amistoso contra el Milan, que forzó una intervención quirúrgica.

Por si fuera poco, Chelsea pagó 450 mil euros por sus derechos deportivos, que la convierte en una de las futbolistas más valiosas de la actualidad.

Ante el interés y las variables que tiene en contra, se esperan avances del Real Madrid por Mayra Ramírez en próximos días.