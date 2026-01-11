Deportes

Barcelona ratificó su paternidad sobre Real Madrid: campeón de la Supercopa tras festival de goles

Noventa minutos apasionantes se vivieron en la gran final entre los dos clubes más importantes de España. Una anotación lo definió todo en Arabia Saudita.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de enero de 2026, 9:08 p. m.
Por segundo año consecutivo, Barcelona venció al Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España. Con un resultado de 3-2, el conjunto culé se quedó con el título que se celebró durante los últimos días con cuatro equipos en Arabia Saudita.

Con este triunfo de los dirigidos por Hansi Flick, Barça mantuvo su paternidad sobre su clásico rival. A nivel general, el cuadro azulgrana quedó con 16 títulos, por 13 de los blancos en el palmarés histórico.

Adicionalmente, a la hora de revisar lo que han sido los resultados de las más recientes finales, el equipo barcelonista ha ganado las últimas dos, de las tres jugadas frente al equipo merengue. En 2022-23 y en 2024-25 fueron las consagraciones más próximas de Barcelona, que da un nuevo golpe certero al rival de siempre.

Últimos campeones de Supercopa de España:

  • 2024-25: Barcelona (venció 5-2 a Real Madrid)
  • 2023-24: Real Madrid
  • 2022-23: Barcelona
  • 2021-22: Real Madrid
  • 2020-21: Athletic Club
  • 2019-20: Real Madrid
  • 2018-19: Barcelona
  • 2017-18: Real Madrid
  • 2016-17: Barcelona
  • 2015-16: Athletic Club
Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Festival de goles para la victoria del Barça

Raphinha (36′) adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2′) respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4′) volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6′) acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73′) marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.

La escuadra azulgrana comenzó con el control de la posesión ante un equipo blanco que planteó una rígida defensa en bloque más bajo que habitualmente para salir al contragolpe.

Tras un inicio de partido con un ritmo lento, las ocasiones empezaron a surgir. Los merengues gozaron de dos con balones a la espalda de la zaga. Primero, un remate tímido de Vinícius (15′) que detuvo Joan García y, luego, un disparo forzado de Gonzalo (33′) que el meta catalán atrapó.

Cuando faltaba poco para que el duelo se marchara al descanso, llegó la locura. Primero, Vinícius se inventó un magistral tanto tras regatear a Jules Koundé en el área con un caño y definir por abajo ante Joan García.

Luego, Lewandowski superó a Thibaut Courtois por alto a pase de Pedri González para poner la ventaja 2-1.

Sin embargo, cuando parecía que se acababa el primer tiempo, Dean Huijsen cabeceó un balón desde el córner, que sacó Raphinha también con la cabeza, pero el rechace lo cazó Gonzalo que introdujo el esférico entre los tres palos para dejar el envite en suspense.

En el tiempo de descuento (90+1′), Frenkie de Jong recibió la roja directa tras una fuerte entrada a Mbappé.

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

Con un jugador menos, el Barça, el Real Madrid pudo empatar: Carreras envió flojo un balón a Joan García cuando estaba solo en el punto de penal.

Después de lo que fue la definición de dicho campeonato, ahora sigue el mano a mano para ambos de LaLiga española, en la que el líder es el Barcelona con 49 puntos, por 45 unidades del Real Madrid.

*Con información de la AFP.

