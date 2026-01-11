Se sacó a seis: Vinícius se lució con magistral gol al Barcelona en la Supercopa de España

Un gol para acaparar todas las críticas fue el anotado por la figura brasileña de Vinícius Júnior, en medio de la gran final de la Supercopa de España, que jugaban el Real Madrid y Barcelona durante este sábado, 10 de enero.

Recostado sobre la banda, el extremo hizo uso de su habilidad con el balón para ir apilando rivales. Uno, dos, tres, hasta completar un total de seis y lograr marcar el tanto del empate transitorio de los suyos.

VINI JR. NUTMEGS KOUNDE AND FINISHES TO EQUALIZE FOR REAL MADRID! INSANE GOAL 😳😳😳 pic.twitter.com/zHh9OBD35z — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2026

Dicha anotación fue la más llamativa de cuatro que se dieron en la primera parte. Raphina había movido el marcador, pero luego vinieron los tantos de su compatriota, así como uno de Robert Lewnadoski (Barcelona) y uno de Gonzalo García (Real Madrid).

Mbappé fue lanzado al fuego

Mediada la segunda parte, el estadio entró en combustión al ver a Kylian Mbappé salir a calentar. El atacante francés entró con el 3-2 en contra en el 76.

Pese a que la dinámica favorecía más al Real Madrid con idas y venidas, Raphinha tomó el control de una pelota al borde del área, recortó y cayéndose le pegó. El balón salió rebotado en Raúl Asencio y cambió la trayectoria sin que Courtois pudiera hacer nada para evitarlo.

En el tiempo de descuento (90+1′), Frenkie De Jong recibió la roja directa tras una fuerte entrada a Mbappé.

Con un jugador menos el Barça, el Real Madrid pudo empatar: Carreras envió flojo un balón a Joan García cuando estaba solo en el punto de penal.

El uruguayo Ronald Araújo, que había estado unas semanas fuera de la dinámica del grupo por problemas de salud mental, entró en los últimos minutos y fue el encargado de levantar el trofeo al cielo de Yedá.

Desenlace en favor del Barça

Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año ante el mismo rival.

Raphinha (36′) adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2′) respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4′) volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6′) acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73′) marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.

*Con información de AFP.