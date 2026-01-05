Deportes

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Real Madrid tiene la última palabra sobre el futuro de Vini, que está recibiendo abucheos por parte de la hinchada en el Estadio Santiago Bernabéu.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de enero de 2026, 3:11 p. m.
Vinicius Jr, extremo izquierdo del Real Madrid.
Vinicius Jr, extremo izquierdo del Real Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

Aunque su presente no es el mejor, Vinicius Jr sigue siendo un jugador atractivo para los equipos más importantes del planeta.

De acuerdo a The Guardian, la dirigencia del Chelsea tiene pensado enviar una mega oferta por los servicios del brasileño que tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2027.

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

El medio inglés habla de 160 millones de euros por Vini, una cifra que rompería récord en la historia de los blues. Hasta ahora su fichaje más caro es el de Enzo Fernández, por el que pagaron 121 millones de euros después del Mundial Catar-2022.

The Guardian añade que Vinicius “no está contento en el Real Madrid” y esa sería una de las razones por las que Chelsea cree posible poderlo fichar en este mercado de invierno o a más tardar en verano.

Deportes

Teo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior: esto dijo tras quedar sin contrato

Deportes

El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

Deportes

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Deportes

¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

Deportes

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Deportes

Manchester United tomó fulminante decisión con Ruben Amorim: anuncio sacude la Premier League

Deportes

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

Deportes

Vinícius no se calló: comunicado oficial tras ser sacado del clásico Real Madrid vs. Barcelona

Deportes

Real Madrid se sacudió de la goleada en el derby y puso al Villarreal a pagar por los ‘platos rotos’

Deportes

Vinicius podría dañar felicidad de Luis Díaz: movimiento de Bayern Múnich desata preocupación

El extremo brasileño lleva 18 partidos consecutivos sin marcar goles: 15 con el cuadro merengue y 3 con la selección brasileña.

Esa mala racha ha provocado que le lancen abucheos desde la tribuna del Santiago Bernabéu y le pidan a Xabi Alonso que lo reemplace con otras opciones que tiene en la plantilla como Gonzalo García.

Hay ‘caso Vinicius’

En el último partido del año pasado, Vinicius salió chiflado por la afición madridista y su reacción en redes sociales fue cambiar la foto de Instagram por otra con la camiseta de Brasil.

Además, eliminó el nombre del Real Madrid de su biografía como un mensaje claro sobre su molestia.

Video: golazo del Cucho Hernández al Real Madrid después de humilar a Courtois

Este domingo volvió a ser titular en la goleada contra Real Betis (5-1), partido en el que volvió a quedarse en blanco y vio de lejos cómo el canterano Gonzalo García anotaba el primer triplete de su carrera.

Al momento del cambio, Vinicius salió con un gesto desencajado y recibió el abrazo de consuelo por parte de Xabi Alonso.

La ausencia de Kylian Mbappé por lesión hizo aún más evidente el bajo nivel que atraviesa Vini y aumentó las críticas de hinchas pidiendo que sea suplente en la Supercopa de España que comienza el próximo miércoles.

Real Madrid's head coach Xabi Alonso shake hands with Real Madrid's Vinicius Junior during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Real Betis Sevilla in Madrid, Spain, Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Pablo Garcia)
Vinicius Jr saliendo reemplazado en el partido contra Real Betis. Foto: AP

Xabi habló sobre la situación de su dirigido y lo defendió. “Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien, ha sido muy desequilibrante. Es insistente, aporta al equipo, el partido que ha hecho me ha gustado, con todo lo que nos ha dado, va a ser fundamental”, aseguró.

El técnico vasco hace oídos sordos al reclamo de la afición. “Nos vamos a la Supercopa y Vinicius va a ser muy importante. Vinicius es maduro y tenemos que responder. Lo que queremos es dar nuestra mejor versión. Vini es fundamental en el Madrid, volveremos al Bernabéu y seguro que le va a aplaudir”, sentenció.

Más de Deportes

Bogotá. Marzo 31 de 2025.La Equidad enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 11, en el estadio Metropolitano de Techo. En la foto: Teofilo Gutierrez. (Colprensa - Catalina Olaya).

Teo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior: esto dijo tras quedar sin contrato

Nuevo jugador de Junior había tenido diferencias con la hinchada.

El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

Vinicius Junior of Real Madrid CF is in action during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis at Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on January 4, 2026. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto) (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Ruben Amorim tendrá sucesor pronto tras su salida de Manchester United

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Millonarios no contempla el regreso de Falcao García para el proyecto de Hernán Torres.

¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

goaljubel v.ri:,Harry KANE (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), Lennart KARL (FC Bayern Munich), Minjae KIM (FC Bayern Munich), Aleksandar PAVLOVIC (FC Bayern Munich), jubilation, joy, enthusiasm, action Football 1. Bundesliga season 2025/2026, 1.matchday, matchday01 FC Bayern Munich -RB Leipzig 6-0 on August 22nd, 2025, ALLIANZAREN A. ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim reacts at the end of the English Premier League football match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Manchester United tomó fulminante decisión con Ruben Amorim: anuncio sacude la Premier League

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

Richard Ríos, Kevin Serna, Johan Mojica y James Rodríguez.

La llamativa pinta de un jugador de la Selección Colombia en su llegada al estadio en Europa

Enzo Fernández y Harrison Reed.

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Noticias Destacadas