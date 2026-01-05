Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Aunque su presente no es el mejor, Vinicius Jr sigue siendo un jugador atractivo para los equipos más importantes del planeta.

De acuerdo a The Guardian, la dirigencia del Chelsea tiene pensado enviar una mega oferta por los servicios del brasileño que tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2027.

El medio inglés habla de 160 millones de euros por Vini, una cifra que rompería récord en la historia de los blues. Hasta ahora su fichaje más caro es el de Enzo Fernández, por el que pagaron 121 millones de euros después del Mundial Catar-2022.

The Guardian añade que Vinicius “no está contento en el Real Madrid” y esa sería una de las razones por las que Chelsea cree posible poderlo fichar en este mercado de invierno o a más tardar en verano.

El extremo brasileño lleva 18 partidos consecutivos sin marcar goles: 15 con el cuadro merengue y 3 con la selección brasileña.

Esa mala racha ha provocado que le lancen abucheos desde la tribuna del Santiago Bernabéu y le pidan a Xabi Alonso que lo reemplace con otras opciones que tiene en la plantilla como Gonzalo García.

Hay ‘caso Vinicius’

En el último partido del año pasado, Vinicius salió chiflado por la afición madridista y su reacción en redes sociales fue cambiar la foto de Instagram por otra con la camiseta de Brasil.

Además, eliminó el nombre del Real Madrid de su biografía como un mensaje claro sobre su molestia.

Este domingo volvió a ser titular en la goleada contra Real Betis (5-1), partido en el que volvió a quedarse en blanco y vio de lejos cómo el canterano Gonzalo García anotaba el primer triplete de su carrera.

Al momento del cambio, Vinicius salió con un gesto desencajado y recibió el abrazo de consuelo por parte de Xabi Alonso.

La ausencia de Kylian Mbappé por lesión hizo aún más evidente el bajo nivel que atraviesa Vini y aumentó las críticas de hinchas pidiendo que sea suplente en la Supercopa de España que comienza el próximo miércoles.

Vinicius Jr saliendo reemplazado en el partido contra Real Betis. Foto: AP

Xabi habló sobre la situación de su dirigido y lo defendió. “Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien, ha sido muy desequilibrante. Es insistente, aporta al equipo, el partido que ha hecho me ha gustado, con todo lo que nos ha dado, va a ser fundamental”, aseguró.

El técnico vasco hace oídos sordos al reclamo de la afición. “Nos vamos a la Supercopa y Vinicius va a ser muy importante. Vinicius es maduro y tenemos que responder. Lo que queremos es dar nuestra mejor versión. Vini es fundamental en el Madrid, volveremos al Bernabéu y seguro que le va a aplaudir”, sentenció.