Real Madrid arrolló al Betis y se mantiene el acecho del líder Barcelona en la LaLiga

Con un triplete de Gonzalo y sendos goles de los también canteranos Asencio y Fran García, el Real Madrid derrotó este domingo 5-1 al Real Betis en la 18 fecha de LaLiga, un resultado que permite al conjunto blanco mantenerse en la estela del líder FC Barcelona.

Los goles del conjunto blanco hicieron entrar en calor a Santiago Bernabéu en una fría tarde invernal en la capital española, mientras que Gonzalo García, de 21 años, hizo olvidar la baja por lesión del francés Kylian Mbappé, que presenciaba con rostro feliz desde el palco el recital de su compañero. El aún máximo goleador del campeonato español se recupera de un esguince de rodilla.

En el primer partido del año en el Bernabéu, y antes de que los hombres de Xabi Alonso viajen a Arabia Saudita a disputar la Supercopa de España (semifinal el jueves ante el Atlético de Madrid), el Real Madrid demostró haber llegado en forma de las vacaciones navideñas.

Después de que el Barça abriese una brecha de siete puntos tras llevarse el sábado el derbi de Barcelona ante el Espanyol (2-0), el conjunto merengue acortó a cuatro puntos la desventaja.

De cabeza, volea, y tacón

Gonzalo marcó primero de cabeza en el segundo palo a pase del brasileño Rodrygo (20′). Ya en el segundo tiempo enganchó una media volea con la diestra, previo control con el pecho, para batir al arquero bético Álvaro Valles (50′) y selló una noche inolvidable para él enviando al fondo de la red con un remate de tacón un pase del turco Arda Güller (82′).

Entre medias había marcado también de cabeza el central Asencio (56′), mientras que el gol del equipo verdiblanco fue obra del colombiano Juan Camilo Hernández (66′).

Fran García, que había sustituido a Gonzalo en los últimos compases, aún tuvo tiempo de completar la “manita” (90+4′) rematando un centro del uruguayo Fede Valverde para un Real Madrid que comenzó el año intratable.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini apenas puso oposición y queda en sexta posición, que concede boleto para dispitar la próxima Conference League (tercera competición europea).

También este domingo, el Sevilla, entrenado por el argentino Matías Almeyda, perdió 3-0 contra el Levante.

Iker Losada (45+2), Carlos Espí (77) y Carlos Álvarez (90+4) fueron los autores de los goles de la victoria del Levante, que con los tres puntos abandona provisionalmente el puesto de colista, a la espera del resultado del Real Oviedo contra el Alavés.

La derrota, en cambio, deja en una posición muy debilitada a Almeyda, ya que el Sevilla, en medio de rumores sobre una eventual venta del club, es undécimo con 20 puntos, aunque podría acabar la jornada en la parte baja de la clasificación.

*Con información de AFP