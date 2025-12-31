Real Madrid sacudió a sus hinchas y el mundo entero con un reporte médico triste sobre una de sus máximas figuras. Kylian Mbappé es quien salió afectado de su salud, luego pruebas médicas que le realizaron los galenos del conjunto de España.

A través de su portal web, el conjunto blanco dio a conocer antes del fin de 2025 que la figura francesa tiene un esguince de rodilla.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, comentaron.

Sin más detalles del caso, la afición madridista quedó en ascuas y se hizo sentir en los comentarios de la publicación, donde hizo evidente su tristeza por la desgracia que atravesaba Kiki.

Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Comentarios que se vieron alojados en la publicación del Real Madrid demostraron la tristeza que dio la novedad de Mbappé: “El día de los inocentes fue el 28″.

“Empezamos bien el 2026″ y “qué manera de empezar el año”, fueron otras de las publicaciones con descontento a bordo que se vieron de los aficionados del Real Madrid.

Sin la joya para la Supercopa

Para Real Madrid, su participación acabó en el año 2025 con el juego del pasado 20 de diciembre, ante Sevilla, al que derrotaron por 2-0 en el Bernabéu.

Su vuelta a la acción en el año que está por empezar será frente a Real Betis, nuevamente como local. Dicho duelo será el próximo 4 de enero, desde las 10:15 a. m.

Kylian Mbappé terminó por lesionarse tras esfuerzos de juegos pasados con Real Madrid. Foto: AP

Y a los pocos días, el 8 de enero, específicamente, los blancos se verán las caras en la Supercopa con su clásico rival de toda la vida, Atlético de Madrid. Dicho torneo se jugará en Pakistán, sede del trofeo que también disputarán Barcelona y Athletic Club de Bilbao.

Quepa recordar que dicho certamen se juega con estos cuatro equipos, quienes disputarán su semifinal correspondiente, para posterior a ello llegar a la gran final en donde se defina el nuevo campeón reinante de la Supercopa de España.

Kylian Mbappé: otros reportes

La fuente cercana al jugador informó a la AFP que sufre molestias en el ligamento externo de la rodilla.

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España, que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita.

Jugador del Real Madrid se enfrentó a un tigre en sus vacaciones: video se volvió viral

También queda en el aire su participación en el encuentro de Liga de Campeones del próximo 20 de enero contra su exequipo Mónaco.

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha encadenado numerosos partidos con el Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club.

El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.

*Con información de AFP.