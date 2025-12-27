Jugador del Real Madrid se enfrentó a un tigre en sus vacaciones: video se volvió viral

La temporada navideña y el descanso otorgado a los jugadores en las diferentes ligas del mundo ha sido aprovechado por algunos deportistas para realizar actividades de recreo, turismo o familiares.

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP) Foto: AFP

Justamente, Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, ha sido uno de esos futbolistas a los que se le han visto en actividades lúdicas con su familia; incluso, se atrevió a medirse con un tigre en su visita a un zoológico.

El video, grabado en un zoológico de Dubai, tuvo como protagonista a un tigre en medio de una actividad que no se aleja de la polémica, pues uno de los protagonistas es un animal.

Allí, el defensa tenía que medir fuerza con un tigre, algo inusual y que puso a prueba la resistencia del zaguero; sin embargo, el poderoso felino no tardó en derrotarlo, sacándole algunas risas al futbolista.

Si bien, la actividad no puso en peligro al animal, sí despertó comentarios encontrados en redes sociales; por un lado estuvieron quienes se tomaron el video con humor y respaldaron el momento de esparcimiento que tuvo el deportista; por el otro, están quienes criticaron su visita al zoológico por tratarse de un lugar en el que se encuentran animales en cautiverio.

Real Madrid y Lyon llegaron a un acuerdo por Endrick

Real Madrid llegó a un acuerdo con Lyon para ceder al equipo francés a su joven atacante internacional brasileño Endrick, anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó a Real Madrid a mediados de 2024. Foto: Getty Images

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó a Real Madrid a mediados de 2024 pero no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses.

Su pase a Lyon, donde tendrá muchas más oportunidades para jugar y destacar en el campo, da esperanzas al jugador de poder entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

Real Madrid no da detalles de la cuantía económica de la operación y Lyon habla de una operación que ascendería a un millón de euros (1,17 millones de dólares) “como máximo”.

“Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía constituyen aportes importantes para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada, donde tendremos numerosos objetivos”, señaló Lyon.

Endrick con el Real Madrid. Foto: Getty Images

En él precisó que el jugador se incorporará a la disciplina del entrenador Paulo Fonseca el 29 de diciembre, fecha en la que los jugadores vuelven a la actividad tras el breve parón navideño.

Lyon es quinto en la clasificación de la Ligue 1, en puestos de clasificación a la próxima Europa League. Está a cinco puntos del cuarto lugar, el último de la zona Champions, y a diez unidades del líder Lens.

En la Europa League, Lyon es líder del grupo único de 36 equipos, cuando se han disputado seis jornadas de las ocho de la fase de liguilla.

En la Copa de Francia está clasificado para los dieciseisavos de final, donde tendrá a Lille como adversario.