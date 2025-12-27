River Plate, líder del ranking que todo equipo desea: superó a Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester United y Real Madrid

River Plate cerró este año 2025, según el ranking internacional de asistencia realizado por el portal web Transfermarkt, como el equipo de fútbol masculino con el estadio más concurrido del mundo gracias a su promedio de 85.018 espectadores por partido.

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

River Plate, el equipo más taquillero del mundo. Foto: NurPhoto via AFP

Esa cifra hace que el conjunto de Buenos Aires supere en el ranking global a Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658).

“Un dato que no responde a una coyuntura puntual, sino a una tendencia sostenida que refleja la fortaleza social del club, la modernización de su infraestructura y una conexión histórica con sus socios e hinchas”, dijo en su nota de prensa.

Durante el Torneo Clausura 2025, River disputó 16 partidos como local, todos ellos con el Monumental repleto y alcanzando un total de 1.360.288 espectadores, lo que significó la cifra más alta registrada entre todas las ligas del mundo en el período analizado.

“El liderazgo mundial en asistencia está íntimamente ligado al modelo social de River Plate. Con una masa societaria que supera los 350.000 socios, el club continúa fortaleciendo una estructura donde el hincha no es un mero espectador, sino un actor central de la vida institucional”, añadió el mismo comunicado de prensa sobre Transfermarkt.

“Bajo las presidencias de Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito y, desde 2025, Stéfano Di Carlo, River consolidó una línea de continuidad que permitió modernizar sus instalaciones, potenciar el predio de Ezeiza y proyectar internacionalmente la marca River Plate”, subrayó la nota.

“Con el Mâs Monumental lleno partido tras partido, River no solo lidera desde las tribunas: marca el rumbo, proyecta su ADN al mundo y reafirma que su grandeza se construye tanto dentro del campo como en la comunión permanente con su gente”, zanjó el texto de prensa bonaerense.

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

Marcelo Gallardo seguirá siendo entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026. Foto: AFP

River Plate depura la plantilla y dice adiós a Borja

A finales de noviembre River Plate anunció la salida de varios referentes, incluidos cuatro integrantes del equipo que conquistó la Copa Libertadores 2018 en Madrid frente a Boca Juniors, además del delantero colombiano Miguel Borja, tras la decisión del DT Marcelo Gallardo de depurar el plantel en el final de un año sin títulos.

En sus redes sociales, River le dedicó un posteo a los mediocampistas Enzo Pérez, Ignacio “Nacho” Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez y el defensor Milton Casco, a los que no se les renovarán los contratos que vencerán el 31 de diciembre próximo.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario ¡eternamente gracias, Enzo”, saludó River a Pérez, el volante central que disputó 279 partidos en el Millonario, incluido uno como arquero ante la baja de sus compañeros por Covid, en un encuentro de la Copa Libertadores 2021.

De Casco destacó que “cierra su ciclo” como futbolista del club de la banda roja “luego de más de diez años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos”.

En cuanto a Nacho Fernández, River remarcó que “disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos” con esa camiseta.

Millonarios anunció a Julián Angulo como nuevo refuerzo: de dónde viene este extremo y en qué condiciones llega al club

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate. Foto: Getty Images via AFP

El último de los históricos, que era desde hace tiempo uno de los más relegados en la consideración de Gallardo, es Pity Martínez, del que se destacaron 8 títulos, 37 goles y “una corrida inolvidable”, en referencia al tercer gol de River ante Boca (3-1) en Madrid, para definir con el arco vacío en la última jugada de aquella final.

Además de los mencionados, River anunció la salida del colombiano Borja, quien marcó 62 goles en 159 partidos, en una etapa de mayor a menor del artillero, que se lució durante el ciclo del DT Martín Demichelis, pero decayó notoriamente este año.

Peleado con el gol, Borja ni siquiera pudo anotar un penal contra Gimnasia y Esgrima en el torneo Clausura, y falló también ante Independiente Rivadavia, en el desempate desde los once metros en la semifinal de la Copa Argentina, que marcó la eliminación de River.