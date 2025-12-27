Deportes

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

Y vuelve a surgir la pregunta entre la prensa y los aficionados: ¿seguirá Jhon Arias en Wolverhampton?

Jhon ARias, nuevamente suplente en Wolverhampton, ahora ante Liverpool. Foto: Getty Images

Sigue la crisis y la incertidumbre en Wolverhampton. Este sábado, 27 de diciembre de 2025, volvieron a perder y esta vez ante Liverpool en Anfield. Los reds se impusieron por 2-1 y condenaron a los Wolves a seguir en el último puesto de la tabla de posiciones, con solo dos puntos y ningún juego ganado en la temporada.

Colombia pone sus ojos en Jhon Arias. El cafetero, constantemente llamado a Selección, vivió una tajante medida por parte de su entrenador, Robert Owen Edwards, este sábado. Su futuro en Inglaterra sigue siendo un misterio.

A Jhon Arias lo mandaron al banco ante Liverpool: suplente y solo jugó 10 minutos

Desde antes del arranque del partido, se supo que Jhon Arias iba a ser suplente. Era uno de los juegos más importantes de la temporada, pero el colombiano no encajó en el planteamiento de Robert Owen ante el vigente campeón de la Premier League.

Solo fue hasta el minuto 79′ que el estratega le dio ingreso, cuando Wolverhampton trataba de empatar o hacer la épica en Anfield. Sin embargo, para Arias fue imposible hacer gol o generar una asistencia con tan poco tiempo de juego.

Eso sí, no es un secreto que la adaptación de Jhon Arias a la Premier League no ha sido la esperada. Sí, brilló en Brasil, y en Selección Colombia es destacado, pero parece no encajar en su actual equipo.

Asoma el 2026, año de Mundial, y para Jhon Arias debe ser fundamental encontrar un equipo donde tenga más ritmo de juego y brille con goles y buenas actuaciones. Se viene el mercado de invierno, ¿saldrá el colombiano a otro equipo?

Rob Edwards da su balance del juego ante Liverpool

“Demostramos buen carácter tras ir perdiendo 2-0. Fue muy frustrante encajar el segundo gol de esa forma. Simplemente, recuperamos el balón, perdimos el duelo, nos adelantamos y le abrimos espacios para que marcara el segundo. Este campo puede volverse loco, puede convertirse en una lavadora con el ruido, y encajas goles rápidamente“, dijo el estratega de los Wolves.

Rob Edwards, técnico de Wolverhampton. Foto: Getty Images

Y añadió: “Logramos llegar al descanso, nos reorganizamos y, de hecho, jugamos muy bien en la segunda mitad. Demostramos mucho carácter, valentía, buena calidad y fuimos agresivos: el equipo que quiero que seamos en la segunda mitad, y espero que podamos sacar mucho provecho de ello”.

