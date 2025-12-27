¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

El Valencia se ha mostrado “consternado” por el fallecimiento de Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de una embarcación en Indonesia en la que viajaba junto al resto de su familia, un accidente en el que también han muerto tres de sus hijos, todos menores de edad.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B. Foto: ValenciaCF.com API

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”, señaló en un comunicado.

Cuatro miembros de la familia, Martín y tres hijos menores de entre 9 y 12 años, se encuentran todavía desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico. Otras dos españolas, la mujer del hombre desaparecido y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien.

El barco transportaba a once personas cuando se hundió esta pasada noche cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El equipo de búsqueda y rescate ha podido salvar a siete personas, entre ellas las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía turístico, mientras que el dispositivo mantiene su actividad en búsqueda de los cuatro desaparecidos.

Fernando Martín era muy querido en su club. Foto: ValenciaCF.com API

El mundo del fútbol ha mostrado su dolor por lo sucedido y clubes como el Real Madrid han dado su pésame a la familia. “El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles”, indicó el club blanco.

“Asimismo, hacemos extensivas estas condolencias a todos sus familiares y seres queridos, así como a toda la familia valencianista. Fernando Martín ha fallecido a los 44 años de edad, y sus hijos a los 12, 10 y 9 años. Descansen en paz”, añadió.

Las esposa del entrenador y una hija alcanzaron a ser rescatadas. Foto: ValenciaCF.com API

“Desde el FC Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a sus familiares y amigos, así como a toda la familia del Valencia CF, en estos momentos tan difíciles”, señaló el Barça. “Todo nuestro apoyo y ánimo a familiares y amigos de Fernando Martín. Descanse en paz”, apuntó el Levante UD.