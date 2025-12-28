Deportes

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Equipos de buceo siguen al frente de la búsqueda de los cuerpos mientras extienden el perímetro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 10:09 p. m.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido en un naufragio en Indonesia.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido en un naufragio en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

Los equipos de búsqueda de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, todos ellos menores de edad, al hundirse el barco turístico en el que viajaban en Indonesia solo han encontrado este domingo restos del barco y ampliarán de nuevo el área este lunes.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular
Esta fotografía, tomada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo), muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en aguas de la isla de Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que un barco turístico sufriera una falla en el motor y se hundiera. Una familia española de cuatro miembros se encuentra desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, informó la agencia estatal de noticias Antara el 27 de diciembre. El barco transportaba 11 personas cuando se hundió en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo, el viernes por la noche, según Antara. (Foto de Handout / BASARNAS / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO
Fernando Martín, técnico del Valencia, falleció en naufragio. Foto: AFP

Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos, el entrenador de fútbol Fernando Martín y tres menores de edad, uno de sus hijos y dos de su actual pareja, se ha retomado este domingo por tercer día después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese este viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia.

El coordinador del dispositivo de emergencia, Edy Suryono, declaró que este domingo se encontraron varios artículos pertenecientes al barco turístico llamado KM Putri Sakinah, que transportaba a las víctimas.

En concreto, en la parte sur del lugar del incidente se encontraron chalecos salvavidas del barco y tablones de madera de la parte superior del barco, objetos que han sido confirmados con el capitán del barco.

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Deportes

Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Deportes

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

Deportes

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Deportes

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Deportes

Internacional de Bogotá: la viral reacción de Rob McElhenney y Kaitlin Olson con la nueva indumentaria del club

Deportes

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

Deportes

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Ciclismo

Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

Deportes

Barcelona le propinó dura goleada a Valencia y remeció LaLiga: paliza es tendencia en España

La búsqueda de las víctimas se ha desarrollado desde este domingo por la mañana en un área a 9 millas al sur del lugar del incidente y 5 millas al norte del lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

La búsqueda también se llevó a cabo mediante buceo en las aguas de la isla de Padar por seis buzos profesionales de la Asociación de Buzos Profesionales de Komodo.

Los responsables de la búsqueda están trabajando en coordinación con los equipos de las islas circundantes, como la isla Messah y la isla Papagarang, y con los pescadores que están faenando en esas aguas.

Además, han anunciado que este lunes, en el cuarto día de operativo, se ampliará el área de búsqueda para intentar localizar a las víctimas.

¿Castigo para equipos colombianos en Libertadores? Acolfutpro cuestionó medida de Dimayor y pide intervención de MinDeporte
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B. Foto: ValenciaCF.com API

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana --también menor de edad-- de los niños, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.

Se han recuperado restos de la embarcación

Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Fathur ha lamentado las fuertes corrientes, las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros han ralentizado la búsqueda, si bien ha asegurado que los equipos de rescate han continuado con la operación “a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas”.

El Valencia CF confirmó este sábado la identidad del hombre desaparecido, Fernando Martín (44), entrenador del Valencia CF Femenino, y ha manifestado su profundo pesar por lo ocurrido, enviando su “apoyo y condolencias” a sus familiares y amigos.

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.
Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

El trágico suceso afecta a cuatro familias, ya que, según han precisado fuentes del entorno, dos de los niños desaparecidos son hijos de Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada de la embarcación junto a otra de sus hijas, fruto de una relación anterior y el tercer menor es hijo de Fernando Martín, también de una relación previa.

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas fruto de un formado el día de Navidad en el sur del país. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Mas de Deportes

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.

Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no jugarán la Europa League con Crystal Palace

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Barcelona

Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Superliga 2026: Dimayor definió fechas y horarios para duelos entre Santa Fe y Junior; cardenales tienen récord a favor

Atlético Nacional vs. Inter Miami en amistoso.

¿Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional? El anuncio de Inter Miami que ilusiona y la bienvenida de Fico Gutiérrez

Negocio de Atlético Nacional y Boca Juniors, por Marino Hinestroza, tiene un nuevo inconveniente.

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Rob McElhenney y su esposa, Kaitlin Olson, con la nueva indumentaria del Internacional de Bogotá.

Internacional de Bogotá: la viral reacción de Rob McElhenney y Kaitlin Olson con la nueva indumentaria del club

Achraf Hakimi es noticia en la Copa Africana de Naciones.

Marruecos anuncia medida sobre Hakimi tras lesión que involucró a Luis Díaz: oficial en la Copa Africana

7 millones de euros, la cifra cercana que debería pagar Junior si quiere contratar a Wilmar Barrios.

¿Junior de Barranquilla va por Wilmar Barrios? El millonario valor que tendrían que pagar al Zenit ruso

Nueva distinción de la Bundesliga a Luis Díaz.

Nueva distinción de la Bundesliga para Luis Díaz: su noble gesto en Bayern Múnich que acaparó aplausos

Noticias Destacadas