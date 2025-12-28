Encuentran restos del barco en el que fallecieron el entrenador del Valencia B femenino y sus hijos; los cuerpos no aparecen

Los equipos de búsqueda de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, todos ellos menores de edad, al hundirse el barco turístico en el que viajaban en Indonesia solo han encontrado este domingo restos del barco y ampliarán de nuevo el área este lunes.

Fernando Martín, técnico del Valencia, falleció en naufragio. Foto: AFP

Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos, el entrenador de fútbol Fernando Martín y tres menores de edad, uno de sus hijos y dos de su actual pareja, se ha retomado este domingo por tercer día después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese este viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia.

El coordinador del dispositivo de emergencia, Edy Suryono, declaró que este domingo se encontraron varios artículos pertenecientes al barco turístico llamado KM Putri Sakinah, que transportaba a las víctimas.

En concreto, en la parte sur del lugar del incidente se encontraron chalecos salvavidas del barco y tablones de madera de la parte superior del barco, objetos que han sido confirmados con el capitán del barco.

La búsqueda de las víctimas se ha desarrollado desde este domingo por la mañana en un área a 9 millas al sur del lugar del incidente y 5 millas al norte del lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

La búsqueda también se llevó a cabo mediante buceo en las aguas de la isla de Padar por seis buzos profesionales de la Asociación de Buzos Profesionales de Komodo.

Los responsables de la búsqueda están trabajando en coordinación con los equipos de las islas circundantes, como la isla Messah y la isla Papagarang, y con los pescadores que están faenando en esas aguas.

Además, han anunciado que este lunes, en el cuarto día de operativo, se ampliará el área de búsqueda para intentar localizar a las víctimas.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B. Foto: ValenciaCF.com API

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana --también menor de edad-- de los niños, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.

Se han recuperado restos de la embarcación

Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Fathur ha lamentado las fuertes corrientes, las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros han ralentizado la búsqueda, si bien ha asegurado que los equipos de rescate han continuado con la operación “a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas”.

El Valencia CF confirmó este sábado la identidad del hombre desaparecido, Fernando Martín (44), entrenador del Valencia CF Femenino, y ha manifestado su profundo pesar por lo ocurrido, enviando su “apoyo y condolencias” a sus familiares y amigos.

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia. Foto: ValenciaCF.com API

El trágico suceso afecta a cuatro familias, ya que, según han precisado fuentes del entorno, dos de los niños desaparecidos son hijos de Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada de la embarcación junto a otra de sus hijas, fruto de una relación anterior y el tercer menor es hijo de Fernando Martín, también de una relación previa.

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas fruto de un formado el día de Navidad en el sur del país. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.