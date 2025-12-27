Deportes

¿Castigo para equipos colombianos en Libertadores? Acolfutpro cuestionó medida de Dimayor y pide intervención de MinDeporte

La decisión también afecta a los clubes colombianos que clasificaron a la Copa Sudamericana.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 12:05 a. m.
Los equipos colombianos solo podrán inscribir 25 jugadores para este campeonato, y no 30, como venía sucediendo.
Los equipos colombianos solo podrán inscribir 25 jugadores para este campeonato, y no 30, como venía sucediendo. Foto: Colprensa

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció sobre la decisión de la Dimayor de reducir de 30 a 25 la cantidad de futbolistas que cada club puede inscribir en el fútbol colombiano.

Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año
BOGOTÁ. 27 de diciembre de 2020. América de Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2020. (Cortesía Dimayor)
La Dimayor no permitirá la inscripción de más de 25 futbolistas por plantilla. Foto: Dimayor

Desde la asociación rechazaron la medida señalando que se trata de una decisión que perjudica la labor de los deportistas, pues deja a 180 futbolistas sin trabajo, afectando no solo su desarrollo profesional sino la estabilidad de sus familias.

“Acolfutpro rechaza de manera categórica las decisiones recientes de la asamblea de la Dimayor de reducir de 30 a 25 futbolistas inscritos, medida que desmejora las condiciones laborales de nuestros afiliados, puesto que genera desempleo directo para 180 futbolistas profesionales, quienes perderán su fuente de trabajo. Por ello solicitamos que el Ministerio del Deporte no apruebe este reglamento, por ser violatorio de los derechos fundamentales de los futbolistas", dijo la Asociación a través de un comunicado.

Según la agremiación de futbolistas, esta decisión complica la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana al limitar el número de jugadores que pueden inscribirse.

Deportes

Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año

Deportes

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Deportes

Millonarios anunció a Julián Angulo como nuevo refuerzo: de dónde viene este extremo y en qué condiciones llega al club

Deportes

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

Deportes

Virgil van Dijk conmueve al mundo entero por gesto con los hijos de Diogo Jota: homenaje en Liverpool

Deportes

La tabla en Premier League tras apretados resultados de Arsenal y Manchester City: Liverpool sonríe

Deportes

Luis Díaz sorprende en Barranquilla mientras no juega con Bayern: estuvo en un partido y causó delirio

Deportes

Washington Aguerre se despide del Medellín ‘a lo paisa’: sus palabras causan revuelo en Colombia

Deportes

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

Deportes

La molestia de Millonarios tras la contradicción de Zuluaga y la posibilidad de que no le cuenten un título a su palmarés

“Esta medida afecta directamente a los equipos que compiten en torneos de Conmebol, pues hasta ahora se les permitía inscribir 35 futbolistas y ahora tendrán 10 menos para afrontar calendarios internacionales exigentes. Mientras se limita el número de inscritos profesionales, la Dimayor permite que futbolistas sub‑20 participen sin contrato ni seguridad social, lo que constituye una práctica irregular y riesgosa", señaló Acolfutpro.

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?
Atlético Nacional, el equipo más costoso de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional, el equipo más costoso de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Incumplimientos de la Dimayor

Según Acolfutpro, se había establecido que la competencia debía finalizar el 14 de diciembre, pero cuatro equipos terminaron el 16 y 17, y los eliminados siguieron entrenando después de esas fechas.

“Esto demuestra la falta de respeto por los compromisos adquiridos y la ausencia de garantías para que todos los futbolistas tengan un descanso real. El trabajo del futbolista no se limita a los días de competencia: requiere preparación, recuperación y descanso digno", reclamaron desde Acolfutpro.

La agremiación resaltó “la improvisación en la planificación de los calendarios”, evidenciada, según expresaron, en campeonatos “sin pretemporadas adecuadas y con cargas excesivas de partidos” que “expone a los futbolistas a lesiones y compromete la calidad del espectáculo. Las malas decisiones y la improvisación, conocidas como ‘Dimayoradas’, no pueden seguir marcando el rumbo del FPC".

Acolfutpro también denunció otras presuntas irregularidades cometidas por la Dimayor

  • Se permite que el Deportivo Pereira mantenga su condición en primera división sin pagar salarios ni seguridad social, incumpliendo los reglamentos que establecen que un club no puede competir cuando adeuda.
  • La Dimayor se excusa en el reconocimiento deportivo para no aplicar la licencia de clubes, que es un requisito federativo y no un control estatal.
Millonarios anunció a Julián Angulo como nuevo refuerzo: de dónde viene este extremo y en qué condiciones llega al club
Millonarios se alista para su campaña del 2026
Millonarios disputará la fase previa de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. Foto: @MillosFCoficial
  • No se imponen sanciones drásticas a los clubes que incumplen medidas de seguridad y convivencia en los estadios.
  • Se programan partidos en escenarios que no cumplen con requisitos mínimos de infraestructura, como iluminación adecuada, y en horarios de altas temperaturas que ponen en riesgo la salud de los futbolistas.

“Los futbolistas profesionales son los principales protagonistas del espectáculo y merecen respeto y trato digno. Acolfutpro seguirá denunciando estas decisiones arbitrarias y exigiendo condiciones laborales justas, seguras y acordes con la dignidad de la profesión”, concluyó Acolfutpro.

Mas de Deportes

Cuadrangular A, Liga BetPlay 2025-II con Junior, Nacional, América y DIM

¿Castigo para equipos colombianos en Libertadores? Acolfutpro cuestionó medida de Dimayor y pide intervención de MinDeporte

Dibu Martínez, figura en el Aston Villa de Unai Emery.

Aston Villa no le pierde paso al Arsenal: liderato de la Premier League podría cambiar antes de terminar el año

Fernando Martín, técnico Valencia femenino B, fallecido junto a sus tres hijos en Indonesia.

¿Qué se sabe de la muerte del técnico del Valencia femenino B junto a su 3 hijos menores de edad?

Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll.

Millonarios anunció a Julián Angulo como nuevo refuerzo: de dónde viene este extremo y en qué condiciones llega al club

Jhon ARias, nuevamente suplente en Wolverhampton, ahora ante Liverpool.

La tajante medida que Jhon Arias vivió ante Liverpool: al técnico de Wolverhampton no le tembló la mano

Homenaje en Liverpool a Diogo Jota: sus hijos fueron protagonistas en Anfield.

Virgil van Dijk conmueve al mundo entero por gesto con los hijos de Diogo Jota: homenaje en Liverpool

Se mueve la tabla de posiciones en Premier League.

La tabla en Premier League tras apretados resultados de Arsenal y Manchester City: Liverpool sonríe

Luis Díaz está en Barranquilla mientras descansa en el parón de Bayern Múnich.

Luis Díaz sorprende en Barranquilla mientras no juega con Bayern: estuvo en un partido y causó delirio

¿Alfredo Morelos jugando la Copa Libertadores 2026 con un equipo colombiano? Nacional disputará Sudamericana.

Si Atlético Nacional no asegura a Alfredo Morelos, otro equipo en Colombia lo contrataría para Libertadores

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

¿Atlético Nacional le debe plata a Marino Hinestroza? Habría caos en la negociación con Boca Juniors

Noticias Destacadas