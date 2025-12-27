Millonarios le madrugó al 2026 para armar una nómina que le permita superar los flojos resultados obtenidos en 2025, por eso decidió comenzar a confirmar algunos de los nombres que estarán en el club el próximo año.

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

Julián Angulo, nuevo jugador de Millonarios. Foto: Millonarios API

El más reciente se trata de Julián Angulo, refuerzo anunciado por el cuadro embajador y con el cual se busca darle al equipo sorpresa y velocidad, algo que le faltó en la temporada anterior y que quisieron ajustar para el año que viene, donde tendrá la oportunidad de disputar Copa Sudamericana.

Angulo, nacido en Nariño, llega procedente de Llaneros FC, club con el que estuvo el campeonato pasado y que le permitió destacarse para llegar a integrar la nómina del conjunto capitalino.

El extremo pasó con éxito los exámenes médicos y finalmente pudo firmar su incorporación a Millonarios en condición de préstamo, oportunidad que deberá aprovechar para despertar el interés de su nueva casa y poder quedarse más tiempo.

“Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes y documentación, Julián Angulo se convirtió en nuevo jugador del equipo. El extremo llega en condición de préstamo por un año con opción de compra", indicó el club en un comunicado.

Julián nació el 14 de mayo de 2002 en Magüí Payán, Nariño, e inició su carrera profesional en Real Santander, teniendo además paso por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Llaneros FC.

“El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo", agregó el equipo, que ya suma tres caras nuevas para 2026.

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Qué otros refuerzos ha traído Millonarios para 2026

El más reciente es Sebastián Valencia, quien llegará desde Fortaleza, a sus 29 años y quien firmó contrato por más de un año, lo que da para pensar que es una apuesta del club a largo plazo.

El segundo refuerzo oficial fue Mateo García, centrocampista que cumplió con los requisitos médicos y técnicos para ser un nuevo ‘embajador’.

“Millonarios FC informa que, luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Mateo García se convirtió en nuevo jugador del equipo. El club adquirió sus derechos deportivos y firmó contrato por tres años", dijo el club azul en un comunicado en el que celebró la llegada del jugador proveniente del Once Caldas.

Santa Fe y Millonarios van por el mismo fichaje: este es el jugador que los tiene peleando

Sebastián Valencia firmó un contrato con Millonarios por 3 años. Foto: @MillosFCoficial

Por último, el primero en llegar a Millonarios para la nueva temporada fue el veterano atacante Carlos Darwin Quintero, quien estuvo en el Pereira y que fue una de las prioridades del cuadro azul de Bogotá.

“El Científico del gol se distingue por su inteligencia para interpretar los espacios, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su precisión en el último pase y su versatilidad en el frente de ataque que hacen de él un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo del juego", dijo Millonarios en el momento en el que confirmó su incorporación.