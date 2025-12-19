Sigue la renovación de la nómina de Millonarios para un 2026 mejor. Hasta la fecha habían llegado dos fichajes, los cuales eran Carlos Darwin Quintero y Mateo García, provenientes desde Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente.

A pesar de haberse oficializado esto, la afición esperaba por más nombres para creer aún más en el proceso al que se le apunta. En conversaciones estaba desde hace unos días un lateral, quien este viernes terminó por ser oficializado.

Sebastián Valencia firmó un contrato con Millonarios por 3 años. Foto: @MillosFCoficial

Se trata de Sebastián Valencia, quien llegará desde Fortaleza, a sus 29 años. Este es una apuesta a larga duración, pues contará con un contrato más allá de un año como habitualmente se firma en el FPC.

A través de su cuenta y medios oficiales, los embajadores dieron a conocer el anuncio oficial. Estos dijero que “después de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador del equipo”.

Sobre lo mencionado del vínculo contractual, también se puntualizó en el tiempo, el cual fue consigado en el contrato firmado por las partes: “El jugador firmó su contrato por tres años”.

Para tranquilidad de los aficionados, su nueva incorporación no es un fichaje a la ligera. Estos parecen haber estudiado el perfil del jugador, quien cuenta con una trayectoria amplia en Colombia y algún cuadro del exterior.

“Valencia, quien se caracteriza por su buen despliegue y versatilidad en el campo, ha tenido paso por equipos como Boyacá Chicó, Leones FC y Fortaleza, club en el que el semestre pasado convirtió cuatro goles y registró tres asistencias. Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Moca FC”, remarcan.

Y para terminar le terminan por dar la bienvenida calurosa al decirle: “¡Bienvenido a la familia Embajadora, Sebastián! Ⓜ️💙“.

Más buenas nuevas

La zona defensiva era una que tenía múltiples problemas para el elenco azul. Por ello que se adhieran hombres para elevar el nivel es tan importante. En 2025 las lesiones mermaron dicha zona, dejando por fuera a estrellas como el caso de Andrés Llinás.

Este en el año que viene estará de regreso, luego de haber sufrido una lesión de consideración que lo alejó por meses de los campos de juego.

De su propia voz, el bogotano reportó hace unos pocos días que se encuentra en los “últimos días de recuperación”.

Dicho anuncio informal hecho a través de TikTok, ha generado el delirio entre hinchas por saber que en poco contarán con un defensa central de su más entera confianza.

Andrés Llinás volverá a ser parte del plantel de Millonarios para 2026. Foto: Lina Gasca

Llinás agregó que “ya estamos trotando y tocando el balón”. Eso quiere decir que el malestar que lo aquejó por meses, cada vez está quedando más y más atrás para este y Millonarios.

Las festividades de Navidad, así como la pretemporada de enero, serían los últimos retos que le queden al ‘Mono’ para tener su vuelta oficial con el onceno donde se ha ganado un lugar entre el corazón de los hinchas azules.