El alta tapada que tendrá Millonarios en 2026: vuelta de ídolo hace delirar a sus hinchas

Dicho jugador es uno de los más queridos y aclamados por la hinchada. Ahora podrá ser parte del plantel y servirá como refuerzo de lujo.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:18 p. m.
Millonarios prepara el 2026 y un ídolo estará de regreso
Millonarios prepara el 2026 y un ídolo estará de regreso | Foto: Colprensa

Andrés Llinás sufrió una fractura del cuello del pie de su pierna izquierda el pasado mes de agosto, lo cual le hizo perderse buena parte del segundo semestre de 2025 con Millonarios.

Fue una lesión impactante en su momento, que acrecentó la mala racha que venía teniendo el elenco azul con las lesiones. Su hombre insignia de la defensa después de eso no estaría por varios meses disponible.

Andrés Llinás se someterá a una operación en los próximos días
Andrés Llinás tuvo que someterse a una lesión tras la lesión sufrida en agosto de 2025. | Foto: Getty Images

Dicha baja fue clave para el mal rendimiento que tuvieron los embajadores, y que no les permitió llegar ni siquiera a la clasificación a los cuadrangulares en el torneo que está por definir al campeón.

Ese cierre de año tan nefasto para Millonarios, los ha hecho sacudirse e ir en busca de refuerzos, así como de cambios estructurales en el club en busca de ser nuevamente protagonistas durante 2026.

Si bien ya han hecho contrataciones de peso confirmadas como la de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, aún les faltan nombres que les den mayor fuerza al plantel en manos de Hernán Torres.

Un hombre que puede reaparecer la campaña que viene es Andrés Llínas, ídolo muy querido por la afición, quien reportó que se encuentra en los “últimos días de recuperación”.

Dicho anuncio informal hecho a través de TikTok, ha generado el delirio entre hinchas por saber que en poco contarán con un defensa central de su más entera confianza.

@andresllinasm Últimos días de recuperación #vblog #futbol #lesion ♬ sonido original - Andres Llinas

Llinás agregó que “ya estamos trotando y tocando el balón”. Eso quiere decir que el malestar que lo aquejó por meses, cada vez está quedando más y más atrás para este y Millonarios.

Las festividades de Navidad, así como la pretemporada de enero, serían los últimos retos que le queden al ‘Mono’ para tener su vuelta oficial con el onceno donde se ha ganado un lugar entre el corazón de los hinchas.

Así se mueve Millonarios para 2026

Como se sabe y dijo con anterioridad, Carlos Darwin Quintero y Mateo García son, hasta ahora, los únicos refuerzos confirmados para el equipo bogotano de cara al 2026.

Muchos más nombres se han relacionado con el azul. Uno que pareciera estar dando pasos agigantados hacia esa confirmación en los próximos días, es el chileno, Rodrigo Ureña, que permanecía en Universitario de Perú.

LIMA, PERU - MAY 8: Rodrigo Ureña of Universitario line up prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 match between Universitario and Independiente del Valle at Estadio Monumental U Marathon on May 8, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Mijael Quintana/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Rodrigo Ureña está muy cerca de sumarse a la nómina de Millonarios. | Foto: Getty Images

“Rodrigo Ureña no será más jugador de Universitario el chileno deja a la U siendo tricampeón nacional y consiguiendo 5 torneos cortos”, indicó Guty Offside, periodista partidario del conjunto crema.

El valor final de la cláusula equivale a dos mil millones de pesos colombianos. “Universitario en breve lo anunciará en las redes el traspaso del jugador a Millonarios, dónde pagarán la cláusula de salida de $600.000 dólares”, agregó.

Este sería otro gran golpe que metería Millonarios en el mercado. Días atrás despidió a Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio, internacionales ambos, que le estaban ocupando lugares de extranjero y que necesitaba para sumar otros fichajes de peso.

Restará ver si todos los nombres que se han relacionado como rumores con el embajador, terminan por confirmarse a finales de diciembre y principios de enero próximo.

